Nach Herrlich-Aus: Wird Sven Bender der neue Sandro Wagner?

Haching-Präsident Manfred Schwabl äußerte sich in einem Interview über den drohenden Abstieg aus der 3. Liga und Sven Bender als neuen Cheftrainer.

Unterhaching – Seit mehreren Wochen und Monaten spitzt sich die sportliche Lage der SpVgg Unterhaching immer mehr zu. Nach der Trennung von Trainer Marc Unterberger im Dezember, blieb der erhoffte Umschwung bislang aus. Sven Bender übernahm daraufhin interimsweise, ehe Heiko Herrlich für ganze 77 Tage den Posten als Cheftrainer in der Vorstadt bekleidete. Doch wer wird in Zukunft die Position an der Seitenlinie innehabe? Haching-Präsident Manfred Schwabl hat dazu eine klare Meinung.

Erneute Lizenzprobleme: Trainerfrage noch nicht offiziell geklärt