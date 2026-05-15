Nach Herbst-Höhenflug: Die SpVgg Unterhaching II landet nur auf Platz vier

Die SpVgg Unterhaching beendet die Saison enttäuschend. Nach zehn Siegen in Serie brach im Herbst alles zusammen.

Mit dem Auswärtsspiel beim VfB Hallbergmoos (Samstag, 14 Uhr) beendet die SpVgg Unterhaching die Landesliga Südost und am Ende steht der vierte Platz. Für die jungen Spieler aus dem Profikader der Hachinger wäre definitiv mehr drin gewesen.

Am Samstag treffen sich zwei Landesligisten, die sich das Saisonende anders vorgestellt hatten. Hallbergmoos wollte aufsteigen und beendet die Runde als Fünfter. Direkt davor stehen die Hachinger, die im Herbst als Tabellenführer der Liga enteilt waren. Zehn Spiele in Serie gewannen die Hachinger mit 37:7 Toren. Fast vier Treffer im Schnitt erweckten den Eindruck, als ob der Rest der Liga nur noch den zweiten Platz ausspielen würde. Und dann kam am 24. Oktober der VfB Hallbergmoos, der mit einem 4:2 bei den Hachingern die Serie krachend beendete. Im Nachhinein gesehen war dieses Spiel der Anfang vom Ende des Tabellenführers. Von den letzten fünf Partien bis zur Winterpause wurde nur noch eine gewonnen.

Der Aufstieg in die Bayernliga hätte in der kommenden Saison vieles leichter gemacht, weil man da auch Talente unter 18 Jahren hätte einsetzen können. Wenn diesen Samstag die Spielzeit endet, dann bleibt neben der Mega-Serie der zehn Siege noch die gewaltige Anzahl von 89 geschossenen Toren. Hinter der Spektakel-Truppe aus Grünwald (95 Tore) ist das der zweitbeste Wert der Liga. Mit 2,69 Treffern pro Partie hat man satte 19 Mal mehr getroffen als Tabellenführer 1860 Rosenheim. Höchstwahrscheinlich wird Laris Stjepanovic mit 32 Toren für Grünwald (bis zur Winterpause) und Haching II Torschützenkönig der Liga. Hinter ihm liegen in Reichweite nur noch Robin Ungerath vom TSV Wasserburg (30 Tore) und Timo Portenkirchner vom ESV Freilassing (28). (nb)