Nach Heimsieg jetzt Tabellenführer !

Packende neunzig Minuten auf dem oberen Platz in Schwaigern. Beide Mannschaften zeigten großartigen Fußball und am Ende war der heimische FSV der etwas glückliche Sieger.

Friedrichshall begann sehr stark, den Gastgebern merkte man die vielen Spiele in den letzten Tagen an. Häufig kam man gegen die Salzstädter einfach einen Schritt zu spät und kam nicht so richtig ins Spiel. Friedrichshall hatte gleich zu Beginn zwei erwähnenswerte Chancen. Zuerst zielte ein völlig freistehender Friedrichshaller Angreifer mit seinem Kopfball am Tor vorbei, danach hatte Marvin Sieger, der herrlich freigespielt wurde, eine 100%ige Torchance. Allein vor Louis Ehmann schob er den Ball an der völlig freien Torecke vorbei. Danach war es Adrian Nicolae Radu der mit einem Distanzschuss ebenfalls das Gehäuse verfehlte. Nach diesen Chancen fand der FSV Schwaigern dann langsam ins Spiel. Die Gäste konnten das Tempo nicht halten und kurz vor dem Wechsel scheiterten nacheinander Johannes Ebner, Mika Weinhold jeweils mit Schüssen und Maximilian Alban mit einem Seitfallzieher am überragend haltenden Levent Heimannsberg. Das Spiel hatte sich innerhalb kurzer Zeit komplett gedreht. Die Gäste hatten Glück, dass sie nicht mit einem Rückstand in die Kabine mussten.