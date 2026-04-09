Nach Heimsieg jetzt Tabellenführer !

Packende neunzig Minuten auf dem oberen Platz in Schwaigern. Beide Mannschaften zeigten großartigen Fußball und am Ende war der heimische FSV der etwas glückliche Sieger.
Friedrichshall begann sehr stark, den Gastgebern merkte man die vielen Spiele in den letzten Tagen an. Häufig kam man gegen die Salzstädter einfach einen Schritt zu spät und kam nicht so richtig ins Spiel. Friedrichshall hatte gleich zu Beginn zwei erwähnenswerte Chancen. Zuerst zielte ein völlig freistehender Friedrichshaller Angreifer mit seinem Kopfball am Tor vorbei, danach hatte Marvin Sieger, der herrlich freigespielt wurde, eine 100%ige Torchance. Allein vor Louis Ehmann schob er den Ball an der völlig freien Torecke vorbei. Danach war es Adrian Nicolae Radu der mit einem Distanzschuss ebenfalls das Gehäuse verfehlte. Nach diesen Chancen fand der FSV Schwaigern dann langsam ins Spiel. Die Gäste konnten das Tempo nicht halten und kurz vor dem Wechsel scheiterten nacheinander Johannes Ebner, Mika Weinhold jeweils mit Schüssen und Maximilian Alban mit einem Seitfallzieher am überragend haltenden Levent Heimannsberg. Das Spiel hatte sich innerhalb kurzer Zeit komplett gedreht. Die Gäste hatten Glück, dass sie nicht mit einem Rückstand in die Kabine mussten.
Die Heimmannschaft kam dann hellwach aus der Kabine, Mika Weinhold nutzte eine unübersichtliche Situation vor dem Tor zum Führungstreffer für den heimmischen FSV. Danach schalteten die Salzstädter wieder einen Gang hoch, Louis Ehmann hatte Mühe bei einem knallharten 30-Meter-Freistoß von Luca Schumacher. Dann war wieder die Heimmannschaft an der Reihe, Johannes Ebner scheiterte wieder am glänzend reagierenden Levent Heimannsberg, das hätte das 2:0 sein können. Fast im Gegenzug dann der verdiente Ausgleich für Friedrichshall, nach einer Maßflanke köpfte Luca Schumacher schulmäßig zum 1:1 Ausgleich ein. Danach konnte der FSV Schwaigern noch zulegen mit der Hereinnahme von mehreren frischen Spielern hatte man dann wieder mehr Spielanteile und konnte nochmals deutlich zulegen. Nico Leihenseder war es dann der in der Nachspielzeit den nicht mehr für möglich gehaltenen Siegtreffer erzielte. Nach einem Pressschlag kam der Ball überraschend zu ihm und er ließ sich diese Chance nicht entgehen. Völlig abgezockt hob er den Ball über Levent Heimannsberg ins Tor.
Die Heimmannschaft konnte letztendlich durch den größeren Willen das Spiel gewinnen.
Damit steht man zum ersten Mal seit 2019 wieder an der Spitze der Bezirksliga.
Für den FSV spielten:
Louis Ehmann, Philipp Dörr (81. Jonathan Steffl), Till Schweizer (75. Dominik Regenspurger), Miguel Artero (59. Nico Leihenseder), Maximilian Alban, Marco Nagel, Norman Hönnige, Paul Maier (59.Christian Wacker), Johannes Ebner (90. Fabian Herbrik), Jannis Herkert, Mika Weinhold.
Ohne Einsatz: Tom Bartl (Tor), Mauritz Giesinger, Lukas Schmid.