Nach Heimsieg auf Platz 6 der Tabelle

Bei Kaiserwetter empfing die heimische SG die Gäste aus Holzhausen. Nach der 2:0 Führung und gutem Spiel, kassierte man kurz vor dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer. Dieser sorgte für eine offenere zweite Halbzeit. Dennoch konnte man das Ergebnis ins Ziel bringen und drei Punkte im Fehrenwert behalten.

Die SG Wyhl/Endingen übernahm nach etwas hektischen Anfangsminuten Stück für Stück die Spielkontrolle und kam durch Mirsad Hajdaraj und Lars Woziwodzki zu ersten Chancen. In der 26.Spielminute gingen dann die Hausherren verdient in Front. Andi Osmani lief den gegnerischen Torwart auf Höhe der 16er-Linie an und erzwang einen Pressschlag. Der Ball flog zu Mirsad Hajdaraj, der 30 Meter vor dem verwaisten Gehäuse stand. Er erkannte die sich bietende Möglichkeit blitzschnell und schlenzte den Ball ins leere Gästetor. Kurz darauf konnte SG-Topstürmer Lars Woziwodzki das vorerst beruhigende 2:0 erzielen (33.). Marco Schneider hatte im Mittelfeld das Spielgerät am Fuß und sah das sich öffnende Passfenster. Diese Gasse wurde vertikal bespielt und der clever einlaufende Lars als Passempfänger gefunden. Dieser lief alleine auf den SCH-Torwart zu und tunnelte ihn eiskalt. Alles nach Plan: 2:0 in Front und Spielkontrolle erlangt. Doch kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen der Anschlusstreffer (44.). Nach einer Chipflanke von rechts, war ein SCH-Angreifer zentral durch und schob den Ball flach ins lange Eck.

Nach der Pause entwickelte sich eine etwas offenere Partie, in der die Gastgeber ihre Souveränität etwas verloren. Aus den sicheren Passstafetten wurden zu frühe Ballverluste. Glücklicherweise führte der „Kontrollverlust“ nicht zu Gegentoren. Denn, wenn man ehrlich ist, hatte der SC Holzhausen im zweiten Spielabschnitt nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Dennoch spürte man die latente Gefahr des möglichen Punktverlusts. Bis zum letzten Drittel agierte die SG Wyhl/Endingen immer noch ansprechend, doch Torchancen waren auch hier Mangelware. Der letzte Pass, der letzte Laufweg oder die Option schießen oder passen – zu oft wurde die falsche Entscheidung getroffen, denn Räume waren vorhanden. Dennoch agierte man defensiv resolut und konsequent. So konnte man das Resultat ins Ziel bringen und dies auch verdient.

Fazit

Am Ende geht der Heimsieg vollkommen in Ordnung. Dennoch machten es sich die Gastgeber in der zweiten Halbzeit schwerer als es hätte sein müssen. Aber die Leistung insgesamt war ansprechend und die drei Punkte waren tabellarisch auch von Wichtigkeit. „Man of the Match“ - war Madougou Amirou. Er agierte im defensiven Mittelfeld und hatte gefühlt eine Zweikampfquote von 100 %. Er lief Lücken zu, ging resolut in Zweikämpfe und schloss das Zentrum. Für mich ein sehr wichtiger Faktor, dass die Gäste kaum bis gar nicht zu Abschlussmöglichkeiten kamen.

Am Sonntag, 03.05. gastiert die SG Wyhl/Endingen II bei der SG Rheinhausen II. Die Partie wird um 13:00 Uhr angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter