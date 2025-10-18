Nach Heimrechttausch: Uphusen überrollt Aschwarden

Sechs Punkte binnen vier Tagen: Der TB Uphusen darf auf eine sehr erfolgreiche Woche zurückblicken. Nach der SV Ippensen/Wohnste ließ er auch dem SV Aschwarden keine Chance und schaffte bereits im ersten Abschnitt klare Verhältnisse.
Da die Rasenplätze beim Aufsteiger unbespielbar waren, wechselte kurzfristig das Heimrecht. Als Austragungsort fungierte der Kunstrasen in Achim, auf dem der TBU seine spielerische Klasse direkt zur Schau stellte. Es dauerte lediglich fünf Minuten, bis Lewin Pano das 1:0 erzielte. Benjamin Ciosanski sowie Janine Tölle legten frühzeitig nach. Ohnehin spielten nur die Uphuser und kreierten zahlreiche Möglichkeiten. Kurz vor der Pause gelang Ciosanski noch das 4:0. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem SVA, die Pleite nicht allzu hoch ausfallen zu lassen. Zwei weitere Gegentore musste er dennoch schlucken. Emir Celik sowie der eingewechselte Faruk Celik sorgten für den 6:0-Endstand.
Nach schwierigem Saisonstart hat der TB Uphusen in die Spur gefunden und brachte sich in die Rolle des Verfolgers der Spitzenteams aus Hülsen sowie Oyten, die am Sonntag direkt aufeinandertreffen. Der nächste Sieg soll bereits am Mittwochabend beim aktuellen Schlusslicht Selsingen her. Der SV Aschwarden musste hingegen erneut Lehrgeld zahlen. Die mittlerweile sieben Begegnungen andauernde Pleitenserie soll gegen die ebenfalls in den Abstiegskampf verwickelte TuSG Ritterhude beendet werden.