– Foto: Steffi Rathje

Nach Heimrechttausch: Uphusen überrollt Aschwarden TBU seit neun Ligaspielen ungeschlagen Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 TB Uphusen Aschwarden

Sechs Punkte binnen vier Tagen: Der TB Uphusen darf auf eine sehr erfolgreiche Woche zurückblicken. Nach der SV Ippensen/Wohnste ließ er auch dem SV Aschwarden keine Chance und schaffte bereits im ersten Abschnitt klare Verhältnisse.

Da die Rasenplätze beim Aufsteiger unbespielbar waren, wechselte kurzfristig das Heimrecht. Als Austragungsort fungierte der Kunstrasen in Achim, auf dem der TBU seine spielerische Klasse direkt zur Schau stellte. Es dauerte lediglich fünf Minuten, bis Lewin Pano das 1:0 erzielte. Benjamin Ciosanski sowie Janine Tölle legten frühzeitig nach. Ohnehin spielten nur die Uphuser und kreierten zahlreiche Möglichkeiten. Kurz vor der Pause gelang Ciosanski noch das 4:0. Nach dem Seitenwechsel gelang es dem SVA, die Pleite nicht allzu hoch ausfallen zu lassen. Zwei weitere Gegentore musste er dennoch schlucken. Emir Celik sowie der eingewechselte Faruk Celik sorgten für den 6:0-Endstand.