Nach Heimpleite gegen Lenggries: Peißenberg-Trainer tritt zurück Kreisliga von Christian Heinrich · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Fußball; Kreisliga; Saison 2025/26; 19. Spieltag; Gabriel Rawitz vom TSV Peißenberg (in Rot) im Heimspiel gegen den Lenggrieser SC am 11. April 2026 – Foto: Wolfgang Johann Lindner

Der Coach zieht nach der Niederlage gegen Lenggries die Konsequenzen. Peißenberg steckt nach 19 Spielen im Tabellenkeller fest.

Fritz Stögbauer ist nicht mehr länger der Trainer des TSV Peißenberg. Der 33-jährige Coach trat nach der 1:4 (1:1)-Heimniederlage gegen den Lenggrieser SC in Absprache mit der Abteilungsleitung von seinem Amt zurück. „Ich hätte es gern durchgezogen“, räumte der Übungsleiter ein, dass ihm die Entscheidung schwergefallen ist. Auf der anderen Seite möchte er der sportlichen Entwicklung seiner Mannschaft nicht weiter im Weg stehen, die in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten ist. Stögbauers Abschiedsvorstellung von seinem Team war ein Spiegelbild der gesamten Saison, die von Abgängen, Verletzungen und mangelndem Spielglück geprägt ist. „Es wäre mehr drin gewesen“, gab der Coach nach der Pleite gegen den Tabellenzweiten aus dem Isarwinkel zu. Tatsächlich lieferten seine Kicker wieder eine engagierte Vorstellung ab und ließen sich auch nicht durch die frühe Führung der Gäste, die Leonhard Gerg bereits nach einer Viertelstunde erzielte, aus der Bahn werfen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaffte Michael Gladiator den verdienten Ausgleich.