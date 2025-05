Nach Heilbrunner-Auswärtserfolg in Habach: „Sauber runtergespielt“

Der SV Bad Heilbrunn feiert einen souveränen 3:0-Sieg in Habach. Der Tanz in den Mai fand hinterher im Sportheim statt.

Seine Elf trat souverän auf, hielt die Gastgeber durchwegs vom eigenen Tor fern, leistete zudem auf beeindruckende Weise Abbitte für den Fauxpas gegen Denklingen. Ein Aspekt, der Lang wichtig war. Denn auch am Mittwoch stand es 2:0 zur Pause. „Es kann uns keiner etwas nachsagen“, stellt der Trainer klar. Auf die missliche Lage im Falle eine neuerlichen kompletten Wende verzichtete Lang geflissentlich. „Was passiert dann, was wird dann geredet?“

Der Weg zum 14. Saisonsieg war relativ schnell gepflastert. Maxi Specker kam nach einer Abwehraktion an den Ball, den er aus 18 Metern Torentfernung trocken in den Winkel setzte. Keine fünf Minuten waren da gespielt, und bei der Heimelf kam die Erinnerung an die böse 0:10-Abfuhr gegen den FC Wacker München vom vorigen Samstag auf. Zumal der zweite Treffer zeitnah folgte: Über drei Stationen kam der Ball nach einem abgefangenen Einwurf zu Thomas Pföderl, dessen Flachschuss aus 20 Metern in die Maschen sauste – 0:2. Passgeber war Benedikt Specker, der sich aber in der Folge bei drei Aktionen verzettelte.

Frei vor ASV-Keeper Noah Praczek verpasste er das 3:0. Wenig später wurde er von Praczek rasiert, obgleich er auf dem Weg ins Toraus war. Und den Elfmeter wollte Specker unbedingt selbst schießen, die Umsetzung allerdings erinnerte an Uli Hoeneß bei der EM 1976. Zu guter Letzt verbuchte Specker dann noch einen Schlenzer, der jedoch haarscharf am Pfosten vorbei glitt.

„Wir haben unser Ding sauber runter gespielt.“

Heilbrunner-Coach Walter Lang

Lang war es einerlei. „Wir haben unser Ding sauber runter gespielt“, so der Heilbrunner Coach. Auch wenn es in einer ungleich weniger unterhaltsamen, zweiten Halbzeit bis acht Minuten vor Schluss dauerte, ehe Maxi Specker mit einem direkten Freistoß in die kurze Ecke alles klar machte.