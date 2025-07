Nach harten Tagen noch 7:1 gegen SC Sand

Die B-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken haben zwei Tage nach dem ersten Test und einer intensiven Trainingseinheit am Freitag das Testspel gegen den SC Sand am heutigen Samstag im Völklinger Stadtteil Luisenthal mit 7:1 (6:1) gewonnen. Hannah Dietrich gelang schon in den ersten zehn Minuten ein rekordverdächtiger Hatteick (3. 8. und 10.), Amalie Feil legte schnell das 4:0 nach (12.). "Dann gab es einen Elfmeter für Sand, wobei keiner von uns wusste, warum. Aber anscheinend hat es eine Berührung gegeben, woraufhin die Schiedsrichterin einen Strafstoss verhängte, der verwandelt wurde. Wir haben aber bis zur Pause noch zwei Treffer nachgelegt. Es war naeh den harten Tagen ein gutes Spiel von uns", sagte Trainer Tobias Grimm nach dem Spiel. Ida Scneider (27.) und Hannah Dietrich (34.) legten noch vor der Pause zwei weitere Treffer nach. Den Endstand besorgte Dietrich mit ihrem fünften Tagestreffer in der 72. Minute. Am Donnerstag spielt das FCS-Team im rheinland-pfälzischen Breitenbach um 18.30 Uhr auf dem Rasenplatz an der Fürther Str. gegen die U17 des 1. FC Kaiserslautern