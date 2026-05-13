Nach »hartem Kampf«: Thomas Pledl muss seine Karriere beenden Der Bischofsmaiser (Lkr. Regen) muss seinen Verletzungen Tribut zollen, blickt aber dennoch dankbar zurück: "Ich durfte 14 Jahre den Traum eines jeden kleinen Jungen leben" von Mathias Willmerdinger · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Thomas Pledl fällt seit zwei Jahren verletzt aus. Deshalb hat er sich nun schweren Herzens dazu entschieden, seine Karriere zu beenden. – Foto: Imago Images

Er hat viele Monate um die Fortsetzung seiner Karriere gekämpft - leider vergeblich: Thomas Pledl, der in wenigen Tagen seinen 32. Geburtstag feiert, muss seine Karriere beenden. Das hat der Bayerwäldler aus Bischofsmais (Lkr. Regen) über seine Social Media-Kanäle selbst verkündet.

Mit emotionalen Worten schreibt der ehemalige Junioren-Nationalspieler: "Nach zwei Jahren hartem Kampf und drei OPs an meinem Knie heißt es für mich leider die Schuhe an den Nagel hängen zu müssen. An der Stelle möchte ich mich vor allem bei meiner Familie für die bedingungslose Unterstützung in dieser Zeit bedanken. Danke auch an alle Wegbegleiter, Mitspieler, Freunde, Trainer, Staffmitglieder und Fans für diese schönen Jahre."

Für die SpVgg Greuther Fürth spielte Thomas Pledl (li.) in der Bundesliga, wie hier gegen RB Leipzig am 12. Dezember 2014. – Foto: Imago Images







Thomas Pledl lernte das Fußballspielen zuhause beim SV Bischofsmais. Über die SpVgg Grün-Weiß Deggendorf, wo sein außergewöhnliches Talent schnell auffiel, ging es für ihn im Sommer 2009 ins Nachwuchszentrum des TSV 1860 München. Nach drei Spielzeiten bei den Löwen wechselte er zur SpVgg Greuther Fürth. Beim Kleeblatt debütierte Thomas Pledl im Alter von 18 Jahren am 27. November 2012 beim Auswärtsspiel bei Hannover 96 in der Bundesliga. Im Jahr 2012 erhielt er auch die Fritz-Walter-Medaille in Silber als besondere Auszeichnung für Nachwuchsspieler in Deutschland. Insgesamt absolvierte er für Deutschlands Junioren-Nationalmannschaften (U18, U19, U20) 32 Partien. Dabei gelangen ihm sechs Treffer. Zuletzt stand Thomas Pledl in der Saison 2024/25 beim MSV Duisburg unter Vertrag, kam aber verletzungsgeplagt nicht mehr zum Einsatz. Die Zebras verlängerten seinen Vertrag nicht, wohl auch ahnend, dass es mit dem Comeback wohl nichts mehr werden würde. Sein Körper zwingt ihn nun zum Karriereende.



Thomas Pledl geht diesen Schritt aber nicht verbittert, sondern ist dankbar für das, was ihm der Fußball gegeben hat: "Ich durfte 14 Jahre den Traum eines jeden kleinen Jungen leben. Habe den Profifußball mit all seinen Höhen und Tiefen und all seinen Emotionen erleben dürfen. Der Fußball hat mich mein Leben lang geprägt und zu dem Menschen werden lassen, der ich heute bin."





Servus, Tom! Und vielleicht ja auf ein baldiges Wiedersehen auf den Fußballplätzen deiner niederbayerischen Heimat...