Nach hartem Kampf: Neubörger steht in Runde vier!

Am Mittwochabend kam es in der dritten Pokalrunde zur Neuauflage des Ligaspiels vom vergangenen Sonntag gegen Neulangen.

Neulangen drängte auf den Ausgleich: In der 35. Minute trafen sie nach einem Freistoß das Außennetz, vier Minuten später verhinderte Torwart Bernd Horstmann mit einer Glanzparade den Ausgleich. Fast im direkten Gegenzug erhöhte Neubörger: Nach einem Platzfehler konnte der Gäste-Keeper im Duell mit Lennart Schuten den Ball nicht ausreichend klären, Jonas Korte nahm das Leder auf und traf aus rund 30 Metern zum 2:0-Pausenstand.

Obwohl die Gäste diesmal ambitionierter und kämpferischer auftraten, nutzte Neubörger bereits in der achten Minute eine Unachtsamkeit in der Defensive: Nach Vorarbeit von Moritz Kerßens erzielte Marius Korte die frühe Führung für die Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel spielte sich die Partie zunächst überwiegend zwischen den Strafräumen ab. In der 66. Minute hatte Neubörger eine Doppelchance durch Fynn Wübben und Guyhermann Kouassi im Nachschuss. Kurz darauf traf Wübben selbst, doch der Treffer wurde wegen Abseits zurecht nicht gegeben. Es schien, als könnte Neubörger den Vorsprung sicher ins Ziel bringen, doch Neulangen gab sich nicht geschlagen: In der 75. Minute musste Horstmann erneut parieren, nur eine Minute später gab es nach einem Foul auf der Strafraumkante einen berechtigten Strafstoß für die Gäste. Wie schon am Sonntag trat Bernd Rusche an – und erneut blieb Horstmann im Duell vom Punkt der Sieger.

Trotzdem kam Neulangen eine Minute später durch ebenjenen Bernd Rusche zum Anschlusstreffer durch einen Fernschuss knapp unter die Latte.

Mit dem Mut der Verzweiflung warf Neulangen nun alles nach vorn und kam häufiger ins letzte Drittel, klare Chancen blieben jedoch rar. In der zweiten Minute der Nachspielzeit verhinderte Horstmann mit einem starken Reflex den Anschlusstreffer. Kurz darauf war Schluss: Nach einem intensiven und umkämpften Spiel gegen starke Gäste zog der SVN insgesamt verdient in die vierte Runde des Kreispokals ein.

In der Liga geht es für Neubörger am kommenden Sonntag um 17:00 Uhr auswärts gegen den SV Herbrum weiter.