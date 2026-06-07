Nach Harnik-Abschied: Auch Kruse hört bei TuS Dassendorf auf Nach Martin Harnik ist auch bei Max Kruse Schluss: Der frühere Nationalspieler hat die Vermutung von FuPa Hamburg bestätigt: Kruse hört bei der TuS Dassendorf nach seinem kurzen Intermezzo wieder auf! von red · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Max Kruse (l.) lief dreimal für die TuS Dassendorf auf. – Foto: IMAGO / Hanno Bode

Nun ist es offiziell: Max Kruse wird in der kommenden Saison nicht mehr für die TuS Dassendorf spielen. Was FuPa Hamburg nach der Verkündung des Abschieds von Martin Harnik bereits in den Raum gestellt hatte, bestätigte der ehemalige Nationalspieler nun selbst. Im gemeinsamen Podcast Flatterball erklärte Kruse, dass seine Zeit beim Hamburger Oberligisten endet.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit verliert die TuS nach Harnik auch den zweiten prominenten Ex-Profi aus dem Kader. Wirklich überraschend kommt die Entwicklung nicht. Der Klub steht unter dem neuen Trainer Oliver Zapel vor einem massiven Umbruch, hat die Trainingsumfänge deutlich erhöht und will künftig wesentlich intensiver arbeiten. Genau das passt nicht mehr zu Kruses Lebens- und Fußballmodell. Kruse: „Wird für mich da in Dassendorf auch nicht weitergehen“ Kruse sprach im Podcast offen über die Gründe. Schon der bisherige Aufwand sei für ihn nicht ohne gewesen. „Ich kann euch sagen, ganz ehrlich, also für mich war das ja schon, zweimal die Woche da hinzufahren, nicht ohne. Und viermal die Woche werde ich auf keinen Fall machen“, sagte der 38-Jährige.

Zudem habe es offenbar auch keine Gespräche mit dem Verein über eine Fortsetzung gegeben. Kruse erklärte: „Also auch für mich wird das Thema, unabhängig davon, dass sich bei mir sowieso keiner gemeldet hat, ich hatte eh keine Gespräche mit dem Verein, aber unabhängig davon kann ich euch sagen, das wird für mich in Dassendorf auch nicht weitergehen.“ Damit endet das kurze Kapitel des Ex-Nationalspielers bei der TuS. Kruse war im Winter nach Dassendorf gekommen und hatte damit bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Spieler mit Bundesliga-, Nationalmannschafts- und Auslandserfahrung in der Oberliga Hamburg - dieser Transfer war auch für einen ambitionierten Klub wie die TuS außergewöhnlich. Denn mit Harnik, der Dassendorf als Vereinslegende verlässt, hatte der Serienmeister gleich zwei Ex-Profis mit herausragender Vita in seinen Reihen.