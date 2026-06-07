Nach Harnik-Abschied: Auch Kruse hört bei TuS Dassendorf auf

Nun ist es offiziell: Max Kruse wird in der kommenden Saison nicht mehr für die TuS Dassendorf spielen. Was FuPa Hamburg nach der Verkündung des Abschieds von Martin Harnik bereits in den Raum gestellt hatte, bestätigte der ehemalige Nationalspieler nun selbst. Im gemeinsamen Podcast Flatterball erklärte Kruse, dass seine Zeit beim Hamburger Oberligisten endet.
Damit verliert die TuS nach Harnik auch den zweiten prominenten Ex-Profi aus dem Kader. Wirklich überraschend kommt die Entwicklung nicht. Der Klub steht unter dem neuen Trainer Oliver Zapel vor einem massiven Umbruch, hat die Trainingsumfänge deutlich erhöht und will künftig wesentlich intensiver arbeiten. Genau das passt nicht mehr zu Kruses Lebens- und Fußballmodell.
Kruse sprach im Podcast offen über die Gründe. Schon der bisherige Aufwand sei für ihn nicht ohne gewesen. „Ich kann euch sagen, ganz ehrlich, also für mich war das ja schon, zweimal die Woche da hinzufahren, nicht ohne. Und viermal die Woche werde ich auf keinen Fall machen“, sagte der 38-Jährige.
Zudem habe es offenbar auch keine Gespräche mit dem Verein über eine Fortsetzung gegeben. Kruse erklärte: „Also auch für mich wird das Thema, unabhängig davon, dass sich bei mir sowieso keiner gemeldet hat, ich hatte eh keine Gespräche mit dem Verein, aber unabhängig davon kann ich euch sagen, das wird für mich in Dassendorf auch nicht weitergehen.“
Damit endet das kurze Kapitel des Ex-Nationalspielers bei der TuS. Kruse war im Winter nach Dassendorf gekommen und hatte damit bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Ein Spieler mit Bundesliga-, Nationalmannschafts- und Auslandserfahrung in der Oberliga Hamburg - dieser Transfer war auch für einen ambitionierten Klub wie die TuS außergewöhnlich. Denn mit Harnik, der Dassendorf als Vereinslegende verlässt, hatte der Serienmeister gleich zwei Ex-Profis mit herausragender Vita in seinen Reihen.
Sportlich blieb Kruses Zeit am Wendelweg allerdings überschaubar. Der Offensivspieler kam nur zu drei Einsätzen und wurde nicht zur prägenden Figur der Rückrunde. Sein Name sorgte für Schlagzeilen, sein Einfluss auf dem Platz blieb aber begrenzt. Das lag auch daran, dass Kruse nicht als klassischer Vollzeit-Oberligaspieler nach Dassendorf kam, sondern seine Rolle von Beginn an anders angelegt war. Der Wahl-Berliner kämpft nämlich parallel mit seinem Klub BSV Dersim um den Aufstieg.
Sein Auftritt war eher eine besondere Episode in einer Saison, in der die TuS zwar lange um den Aufstieg spielte, die Regionalliga-Relegation am Ende aber verpasste. Nach dem Saisonende folgte der große Schnitt. Harnik verlässt den Verein, zahlreiche weitere Spieler gehen, und nun ist auch bei Kruse klar: Der Weg endet.
Dass Kruse den neuen Weg nicht mitgeht, passt zur aktuellen Entwicklung bei der TuS. Zapel und Sportchef Hakan Karadiken hatten zuletzt in Vereinsformaten ausführlich erklärt, dass sich die Anforderungen deutlich verändern. Mehr Training, frühere Einheiten, höhere Intensität, mehr Videoarbeit, Athletikpläne und ein grundsätzlich anderer Anspruch an den Alltag sollen den Neustart prägen.
Für Spieler, die neben dem Fußball andere Prioritäten, lange Anfahrten oder weniger zeitliche Flexibilität haben, wird dieser Weg schwieriger. Kruse benennt genau diesen Punkt. Viermal pro Woche nach Dassendorf zu fahren, kommt für ihn nicht infrage.
Damit steht sein Abschied sinnbildlich für den Wandel am Wendelweg. Die TuS setzt künftig weniger auf große Namen und mehr auf Spieler, die den neuen Aufwand vollständig mittragen können. Zapel hatte bereits betont, dass Energie, Hunger, Bereitschaft und Dynamik zentrale Kriterien bei der Kaderplanung seien.
Kruse gehört zu diesem neuen Kader nicht mehr. Sein Abschied ist sportlich verkraftbar, medial aber weiterhin eine bemerkenswerte Nachricht. Der Kurzauftritt eines ehemaligen Nationalspielers in der Oberliga Hamburg ist beendet - und die TuS Dassendorf geht ohne Kruse in ihre neue Zeit.
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