Martin Prenaj trägt künftig wieder das Trikot des SV Schalding-Heining – Foto: Verein

Nach halbem Jahr beim FCP: Prenaj läuft wieder für Schalding auf Der 19-jährige Offensivmann bricht seine Zelte an der Danziger Straße ab und ist zurück am Reuthinger Weg Verlinkte Inhalte präsentiert von Bezirksliga Ost Bayernliga Süd Schalding II Schalding Martin Prenaj

Das war ein kurzes Gastspiel: Nach nur einem Halbjahr und 17 Einsätzen - davon lediglich sechs in der Startelf - verlässt Martin Prenaj den 1. FC Passau und kehrt zum SV Schalding-Heining zurück. Der 19-jährige Offensiv-Allrounder soll bei den Grün-Weißen auf Sicht den Sprung in den Bayernliga-Kader schaffen. Im Frühjahr soll der Jungspund vor allem im Bezirksliga-Team Spielminuten sammeln.

"Das ist für uns natürlich eine tolle Geschichte, wenn ein Spieler, der bei uns sämtliche U-Mannschaften durchlaufen hat, sich wieder dem Verein anschließt. Martin soll jetzt einfach wieder im gewohnten Umfeld den Spaß am Fußball finden und durch einen klaren Entwicklungsplan mittelfristig an die erste Mannschaft herangeführt werden", informiert der SVS-Koordinator Fußball Meiko Wandl, der unter anderem für die Kaderplanung zuständig ist.







Prenaj, der in Vorsaison acht Kurzeinsätze im Bayernliga-Team verbuchte, ist froh, wieder für "Schoiding" auflaufen zu dürfen: "Ich freue mich sehr, wieder zurück beim SV Schalding-Heining zu sein. Der Verein ist für mich etwas Besonderes, da ich hier meine gesamte Jugend verbracht habe. Ich möchte mich beim SVS und den Verantwortlichen bedanken. Für mich geht es jetzt darum, mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und möglichst viel Spielpraxis zu sammeln.“





