Nach guter Hinrunde: Karten für TSV Gilching-Argelsried II neu gemischt – Selbstvertrauen ist da Jetzt ohne Polster in die Aufstiegsrunde

Gilching – Die Mannschaft von Trainer Robert Brand hat in 14 Spielen nur 13 Gegentore kassiert und gleichzeitig 44-mal selbst eingenetzt, stellt damit sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Kreisklasse 2. Dank elf Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten stolze zehn Punkte, Tabellenplatz eins stand bereits lange vor der Winterpause fest.

Mit einer solchen Bilanz zu Weihnachten konnte man in der Vergangenheit beinahe schon mit dem Aufstieg planen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Trotz der bisher so starken Saison ist der lang ersehnte Aufstieg in die Kreisliga noch lange nicht in trockenen Tüchern. Denn das Pilotprojekt im Kreis Zugspitze sieht vor, dass nach der Winterpause die Karten neu gemischt werden.

Zwar erhalten die Tabellenersten sechs Bonuspunkte für die im Frühjahr beginnende Aufstiegsrunde, doch entscheidend für das Startkapital im neuen Jahr ist ausschließlich die Platzierung. Ob man nun mit zwei Punkten Vorsprung ganz oben steht wie der TSV Moorenweis in der Kreisklasse 1 oder mit zehn wie die Gilchinger, spielt keine Rolle. Ob das gerecht ist, darüber macht sich Trainer Brand nicht allzu viele Gedanken. „Wir wollten in die Aufstiegsrunde, und das haben wir geschafft. Fertig“, sagt er.

Robert Brand ist sich sicher, dass die Mannschaft das Zeug für den Aufstieg hat