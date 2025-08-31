Nach guten 45 Minuten ist bei Weiden „der Stecker ganz schnell gezogen“

Das Pflichtspiel-Debüt des Trainers vor einer Woche im FVM-Pokal war geglückt. Das Debüt in der Fußball-Mittelrheinliga von Sawwas Panagiotidis als Coach von Teutonia Weiden nicht. Mit 0:4 (0:1) verlor der Würselener Verein beim SV Bergisch Gladbach. „Hintenraus war es definitiv so klar, wie es das Ergebnis aussagt. Aber man muss sagen: Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Da hatten wir zwei, drei Chancen, die wir fast schon machen müssen“, bilanzierte Panagiotidis.
Die „zwei, drei Chancen“ hatte die Teutonia schön über die Außenbahnen herausgespielt, war auch gut hinter die Kette des Gastgebers gekommen. „Dann hat uns aber ein Stück weit der Mut im Abschluss gefehlt, die Dinger dann auch reinzumachen“, sagte Panagiotidis.
Stattdessen kassierte Weiden gegen Ende des ersten Durchgangs noch unglücklich das 0:1: Finn Stromberg – ehemaliger Spieler des 1. FC Düren und FC Wegberg-Beeck – zog ab, traf den Pfosten. Der Ball sprang von da an den Rücken von Teutonia-Torwart Souheil Zeddoug und dann ins Netz (39.). „Aus unserer Sicht war das 1:0 für Bergisch Gladbach schmeichelhaft“, meinte Weidens Coach.
Die Teutonia nahm sich für den zweiten Durchgang zwar viel vor – und kassierte zwei schnelle Nackenschläge: Ole Tillmann (50.) und Tristan Arndt (51.) erhöhten innerhalb kürzester Zeit und in Weidens Druckphase hinein die Treffer zwei und drei. „Das tat natürlich sehr weh, dann war der Stecker ganz schnell gezogen. Die Gegentreffer fallen zu leicht“, sagte Panagiotidis, der in Minute 67 auch noch den zweiten Treffer von Stromberg mitanschauen musste.
Beim 0:4 blieb es, am kommenden Wochenende wartet auf Weiden eine nicht weniger anspruchsvolle Aufgabe: Beeck wird zu Gast im Jupp-Derwall-Stadion sein. „Wir haben in der zweiten Halbzeit viel Lehrgeld bezahlt. Da hat uns vielleicht auch ein Stück weit die Geduld und auch Erfahrung in Form von verletzten Spielern gefehlt. Ansonsten nehmen wir das Positive aus der ersten Halbzeit mit, darauf kann man aufbauen. Wir arbeiten vernünftig weiter.“
Weiden: Zeddoug - Peters, Brendel, Kühnel, Pacolli - H. Kilic - Don Futi (57. Mohren), Guncati (27. Bek. Gediktas), Kabuya-Badibanga (53. Kiambeli), B. Kilic (53. Tuncer) - Ber. Gediktas
