Der TSV Jetzendorf will den nächsten Dreier einfahren. – Foto: Johannes Traub

Nach gutem Saisonstart – Knackt Jetzendorf auch den Cosmos-Riegel? Landesliga Südwest Verlinkte Inhalte Landesliga Südwest Jetzendorf Aystetten

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf ist am Mittwochabend zu Gast in Aystetten – eine defensiv extrem stabile Mannschaft.

Der TSV Jetzendorf hat sich in der Fußball-Landesliga Südwest im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Am morgigen Mittwochabend um 19 Uhr wartet mit dem Auswärtsspiel beim SV Cosmos Aystetten die nächste Aufgabe. Trainer Markus Pöllner warnt vor dem Gegner: „Aystetten hat sich bis jetzt ganz gut verkauft. In den ersten vier Spielen haben sie nur zwei Gegentore bekommen. Das zeigt, dass sie defensiv stabil stehen.“ Tatsächlich war Cosmos bis zuletzt schwer zu knacken. Erst am Wochenende setzte es in Durach (1:4) eine deutliche Niederlage – auch, weil urlaubsbedingt einige Spieler fehlten. „Da hatten sie nur zwölf, 13 Mann im Kader. Ich gehe aber davon aus, dass sie gegen uns wieder mit voller Besetzung antreten“, so Pöllner.

Besonders im Fokus stehen bei ihm Defensivmann Fabian Krug und Angreifer Kevin Makowski. Pöllner: „Krug bringt viel Erfahrung mit, und Makowski ist vorne immer für ein Tor gut.“ Die Jetzendorfer reisen mit gemischten Gefühlen an. Einerseits präsentierte sich die Mannschaft zuletzt gefestigt, andererseits ließ sie am Sonntag beim 2:2 gegen den FC Ehekirchen zwei sicher geglaubte Punkte liegen. Nach einer 2:0-Führung kassierte der TSV kurz vor der Pause und dann in der 90. Minute die Gegentore.