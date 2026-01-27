 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Nach GSV-Rückzug: So geht es in der Landesliga 2 weiter

Der GSV Moers hat seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. So geht es am Wochenende mit dem Rückrunden-Start weiter.

von Marcel Eichholz · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Sportfreunde Niederwenigern haben am Wochenende spielfrei.
Die Sportfreunde Niederwenigern haben am Wochenende spielfrei. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Drei Tage vor dem Start in die Rückrunde hat der GSV Moers seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. Alle bisher ausgetragenen Partien der Grafschafter werden annulliert, was für ein paar Verschiebungen und ein Zusammenrücken in der Tabelle geführt hat. Unverhofft spielfrei haben die Sportfreunde Niederwenigern, die den GSV eigentlich am Wochenende empfangen hätten.

Statt neun Begegnungen besteht der Landesliga-Spieltag ab sofort und bis zum Saisonende nur noch aus ach Spielen. Jeweils spielfrei hat die Mannschaft, die regulär auf den GSV getroffen wäre. Nach Niederwenigern sind das an den ersten vier Spieltagen zum Rückrundenstart der SC Werden-Heidhausen, Mülheimer FC 97 und der FC Kray. Der GSV steht nach dem Rückzug der Mannschaft vom Spielbetrieb automatisch als erster Absteiger fest.

>>> Diese Auswirkungen hat der Rückzug auf die Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 31.01.26 17:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort
So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen

19. Spieltag
Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - PSV Wesel
Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch
So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Kray - SG Essen-Schönebeck
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfB Speldorf
So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Bottrop
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg
So., 08.02.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen

20. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Viktoria Goch - SC Werden-Heidhausen
So., 22.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Niederwenigern
So., 22.02.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Bottrop
So., 22.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Rhenania Bottrop
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray

21. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - DJK Blau-Weiß Mintard
So., 01.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Sportfreunde Hamborn 07
So., 01.03.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SG Essen-Schönebeck
So., 01.03.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - ESC Rellinghausen
So., 01.03.26 15:15 Uhr 1. FC Lintfort - PSV Wesel
So., 01.03.26 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - Viktoria Goch
So., 01.03.26 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - VfB Speldorf
So., 01.03.26 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - SV Budberg

