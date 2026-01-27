Nach GSV-Rückzug: So geht es in der Landesliga 2 weiter

Drei Tage vor dem Start in die Rückrunde hat der GSV Moers seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. Alle bisher ausgetragenen Partien der Grafschafter werden annulliert, was für ein paar Verschiebungen und ein Zusammenrücken in der Tabelle geführt hat. Unverhofft spielfrei haben die Sportfreunde Niederwenigern, die den GSV eigentlich am Wochenende empfangen hätten.
Statt neun Begegnungen besteht der Landesliga-Spieltag ab sofort und bis zum Saisonende nur noch aus ach Spielen. Jeweils spielfrei hat die Mannschaft, die regulär auf den GSV getroffen wäre. Nach Niederwenigern sind das an den ersten vier Spieltagen zum Rückrundenstart der SC Werden-Heidhausen, Mülheimer FC 97 und der FC Kray. Der GSV steht nach dem Rückzug der Mannschaft vom Spielbetrieb automatisch als erster Absteiger fest.
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07
Sa., 31.01.26 17:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort
So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97
So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg
So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop
So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray
So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen
