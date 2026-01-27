Nach GSV-Rückzug: So geht es in der Landesliga 2 weiter Der GSV Moers hat seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. So geht es am Wochenende mit dem Rückrunden-Start weiter. von Marcel Eichholz · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Niederwenigern haben am Wochenende spielfrei. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Drei Tage vor dem Start in die Rückrunde hat der GSV Moers seine Mannschaft aus der Landesliga, Gruppe 2, zurückgezogen. Alle bisher ausgetragenen Partien der Grafschafter werden annulliert, was für ein paar Verschiebungen und ein Zusammenrücken in der Tabelle geführt hat. Unverhofft spielfrei haben die Sportfreunde Niederwenigern, die den GSV eigentlich am Wochenende empfangen hätten.

Statt neun Begegnungen besteht der Landesliga-Spieltag ab sofort und bis zum Saisonende nur noch aus ach Spielen. Jeweils spielfrei hat die Mannschaft, die regulär auf den GSV getroffen wäre. Nach Niederwenigern sind das an den ersten vier Spieltagen zum Rückrundenstart der SC Werden-Heidhausen, Mülheimer FC 97 und der FC Kray. Der GSV steht nach dem Rückzug der Mannschaft vom Spielbetrieb automatisch als erster Absteiger fest. >>> Diese Auswirkungen hat der Rückzug auf die Tabelle Das sind die nächsten Spieltage 18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - Sportfreunde Hamborn 07

Sa., 31.01.26 17:00 Uhr SV Budberg - 1. FC Lintfort

So., 01.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - Mülheimer FC 97

So., 01.02.26 14:30 Uhr PSV Wesel - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 01.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

So., 01.02.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - Rhenania Bottrop

So., 01.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - FC Kray

So., 01.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - SC Werden-Heidhausen





19. Spieltag

Fr., 06.02.26 19:30 Uhr Rhenania Bottrop - PSV Wesel

Sa., 07.02.26 18:00 Uhr Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard

So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch

So., 08.02.26 15:00 Uhr FC Kray - SG Essen-Schönebeck

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Scherpenberg - VfB Speldorf

So., 08.02.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - VfB Bottrop

So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg

So., 08.02.26 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen



20. Spieltag

Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Viktoria Goch - SC Werden-Heidhausen

So., 22.02.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - SV Scherpenberg

So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Lintfort

So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Budberg - Sportfreunde Niederwenigern

So., 22.02.26 15:00 Uhr PSV Wesel - VfB Bottrop

So., 22.02.26 15:00 Uhr ESC Rellinghausen - Rhenania Bottrop

So., 22.02.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

So., 22.02.26 15:30 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard - FC Kray



