Nach Gruselstart trumpft Viktoria Goch auf

Es drohte ein ungemütlicher Abend für Viktoria Goch zu werden. Der Neuling in der Landesliga kassierte im Test beim Oberliga-Aufsteiger BW Dingden bereits nach 22 Sekunden das 0:1. Auch in den Minuten danach konnte einem angst und bange um die Viktoria werden, weil sie überhaupt nicht auf der Höhe des Geschehens war. Das Team hätte deshalb nach sechs Minuten mit 0:3 zurückliegen können. Was dann aber geschah, nötigte dem Gocher Trainer Kevin Wolze allen Respekt ab. Sein Team steigerte sich enorm, schaffte gegen den klassenhöheren Gegner einen 3:1 (2:1)-Sieg und hätte sogar noch höher gewinnen können. „Das Team hat eine Super-Reaktion auf den schnellen Rückstand und die schwachen ersten Minuten gezeigt“, so Wolze.

Nächster Oberligist steht vor der Brust

Der Gegner kam erst in der Schlussphase wieder etwas besser ins Spiel. Bezeichnend war, dass BW Dingden erst in der 75. Minute zu seiner nächsten gefährlichen Torannäherung kam. Kevin Wolze durfte deshalb mit Fug und Recht behaupten, dass „es ein verdienter Erfolg meiner Mannschaft war“. Doch er warnte wie schon nach dem Erfolg gegen den Oberligisten 1. FC Kleve im Finale des Benefizturniers von Fortuna Keppeln davor, dem Ergebnis zu große Bedeutung beizumessen. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, mehr auch nicht.“

Sein Team habe aber bewiesen, wozu es in der Lage sei, wenn es an seine Grenzen gehe. „Wenn wir so spielen, wie wir es nach unserem schlechten Start getan haben, können wir viele Gegner schlagen“, so der Coach. Dann ist sicher auch ein Erfolg in der ersten Runde des Niederrheinpokals möglich, in der die Viktoria am Sonntag, 10. August, beim künftigen Ligarivalen Sportfreunde Niederwenigern antritt. „Wir haben uns natürlich ein Heimspiel gewünscht. Das ist sicher nicht das beste Los für uns, zumal die Anfahrt sehr weit ist“, so Wolze.

Der Coach wird am Donnerstagvormittag wie alle Landesliga-Trainer auch den Spielplan detailliert studiert haben. Denn der Fußball-Verband Niederrhein hat alle Termine für die Landesliga-Saison 2025/26 veröffentlicht. Das Auftaktprogramm für den Aufsteiger ist nicht ohne. Erster Gegner am Sonntag, 17. August, ist Hamborn 07. Das Team gehört zu den etablierten Landesliga-Teams und beendete die vergangene Spielzeit auf Rang sechs. Das erste Heimspiel absolviert die Viktoria am Freitag, 22. August. Dann ist um 20 Uhr der Oberliga-Absteiger Sportfreunde Niederwenigern zu Gast. Am dritten Spieltag, am Sonntag, 31. August, spielen die Gocher um 15.15 Uhr beim Mitaufsteiger SC Werden-Heidhausen in Essen.