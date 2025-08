Nach Gruppensieg: Racing-Frauen jetzt gegen Ferencváros

Gewarnt vor Riga-Stürmerin Brima spielten die Luxemburger Meisterinnen eine überlegene 1.Halbzeit und gingen verdient in Führung: im Anschluss an eine Ecke versuchten es mehrere Racing-Spielerinnen ehe Rigaud das Leder mit purer Willenskraft aus kurzer Distanz zum 1:0 ins Tor drosch (14.‘). Die Gastgeberinnen spielten sich weitere Gelegenheiten heraus, ohne aber nachlegen zu können. Dies sollte sich kurz nach Wiederanpfiff rächen.

So zog Millard Hill kurz nach der Pause auf links davon, flankte perfekt auf Brima, die per Kopf zum 1:1 traf (50.‘). Es dauerte rund zehn Minuten, bis Racing wieder gefährlich wurde. Ein Freistoß von Estevez Garcia von links schlug beinahe am kurzen Pfosten ein. Der nächste Standard sollte dann wieder zum Erfolg führen: am langen Pfosten köpfte Quatrana das schließlich entscheidende 2:1 (65.‘). In der Schlussphase hielt Burtin ihren Kasten sauber, so dass Racing in der 2.Qualifikationsrunde steht.

Estevez Garcia: „extrem stolz“

Marta Estevez Garcia: „Wir haben die 120 Minuten vom Mittwoch noch gespürt, doch wir konnten unsere letzten Kräfte mobilisieren. Wie im ersten Spiel haben wir bis zum Schluss an uns geglaubt und wurden schließlich dafür belohnt. Vor allem in der 1.Halbzeit spielten wir uns viele Torchancen heraus, die wir leider nicht reinmachten. Am Ende zählt aber nur die Qualifikation, auf die wir alle extrem stolz sind!“

Statistiken

(Quelle: uefa.com)