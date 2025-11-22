Mit dem heutigen Auswärtssieg in Künzing bleiben die Mannen der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf seit sage und schreibe zwölf Spielen in Folge ungeschlagen. – Foto: Harry Rindler

Nach grün-weißem Derby-Sieg: »Ich glaube, dass die Meister werden« Bezirksliga-Ost, 16. Spieltag: Deggendorf gelingt im Spitzenspiel gegen den FC Künzing ein ungefährdeter Auswärtserfolg, der noch viel wert sein kann...

"Ich glaube, dass die Meister werden", tut Künzings Coach Matthias Süß nach dem Abpfiff des Bezirksliga-Krachers zwischen den Römern und der SpVgg Grün-Weiß Deggendorf offen und ehrlich seine Meinung kund. Seine Elf hatte im heutigen Nachhol-Derby und Liga-Spitzenspiel, das sich 360 Zuschauerinnen und Zuschauer trotz frostiger Temperaturen nicht entgehen lassen wollten, nach 90 Minuten mit 1:3 das Nachsehen - und das aus Sicht des "Römer"-Trainers auch "gerechtfertigerweise". Zum Spielgeschehen: Deggendorf erwischte mit zwei Semmler-Toren nach gut 15 Minuten einen Traumstart und hatte in Hälfte eins das Sagen. Zwar konnte Künzings Seidl seine Truppe kurz vor dem Pausenpfiff noch einmal per verwandeltem Elfmeter heranbringen, doch im Gegenzug erhöhte Schäfer noch vor dem Kabinengang auf 3:1. In der zweiten Halbzeit hatten die Gäste mehrere Großchancen zum Führungsausbau. Die Hausherren dezimierten sich eine Viertelstunde vor Schluss nach Gelb-Rot für Spielertrainer Fabian Burmberger selbst - und von da an war die Partie endgültig entschieden. "Ein sehr wichtiger Sieg für unsere Mannschaft", teilt ein zufrieden wirkender Grün-Weiß Trainer Benjamin Penzkofer gegenüber FuPa mit, "den direkten Vergleich, der am Ende der Saison noch wichtig werden kann, haben wir damit gewonnen." Sein Team vergrößert mit dem heutigen Erfolg den Abstand zu den Römern auf vier Punkte und kann als Liga-Zweiter den Anschluss zu Tabellenführer Ruhmannsfelden weiter halten.

Das Spiel aus Sicht von Künzings Trainer Matthias Süß: "Wir sind sehr enttäuscht, obwohl das Ergebnis im Grunde genommen gerechtfertigt ist. Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen, geraten nach einer Viertelstunde durch zwei krass-individuelle Fehler in Rückstand. Ab der 25. Minute - das war die einzige Phase im Spiel, in der wir besser waren als der Gegner - waren bis zur Halbzeit die überlegene Mannschaft, erzielen dann auch den Anschlusstreffer durch einen verwandelten Elfmeter von Seidl.

Die Schlüsselsituation dann kurz vor dem Halbzeitpfiff: ein langer Ball, der zum 1:3 führt. Das hat uns den Stecker gezogen. Für die zweite Hälfte hatten wir uns viel vorgenommen, doch das Spiel war dann spätestens mit der gelb-roten Karte für Fabian Burmberger - er ist zu spät dran gewesen, hat kurz nach der Mittellinie den Außenstürmer gefoult, also ein gerechtfertigter Platzverweis - entschieden. Eine Zwei-Tore-Führung in Überzahl haben sich die Deggendorfer nicht mehr nehmen lassen. Wir hatten in Hälfte zwei zwar noch einige gute Chancen, aber Grün-Weiß hatte - nachdem wir hinten komplett aufgemacht haben - die Möglichkeiten zum 4:0 und 5:0. Das Ergebnis ist gerechtfertigt - leider." Das Spiel aus Sicht von Deggendorfs Trainer Benjamin Penzkofer: "Ein hochverdienter Sieg, das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. Wir sind mit der ersten Chance in Führung gegangen und haben kurz darauf das 2:0 erzielt - ein Torwartfehler, den der Künzinger Goalie halten muss.