Nach Großkreutz: Wacker Obercastrop bindet Stammspieler und Talente

Mit Abwehrspieler Florian Gerding und Mittelfeldspieler Serhat Can haben zwei wichtige Leistungsträger ihre Zusage an der Erin-Kampfbahn für die nächste Saison gegeben. Der 30-jährige Can geht damit bereits in seine achte Saison in Obercastrop. Gerding kam 2022 von Oberligist TuS Ennepetal.

"Flo ist für uns megawichtig. Er ist Mr. Zuverlässig und bringt seine Erfahrung gut in der Truppe ein. Das wohl kürzeste Gespräch hatten wir mit Serhat Can. Die Hallensaison hat ihn noch mal beflügelt. Für mich ist er auf der Sechs mein absoluter Wunschspieler", so Trainer Allali in den "Ruhr Nachrichten".