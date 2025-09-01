Nach großem Kampf verloren

Nachdem die ersten fünf Minuten den Gästen gehörten, kämpften sich die Koseltaler über eine aggressive Zweikampfführung in diese Partie und es entwickelte sich ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel. Dabei blieben die ganz großen Torchancen in der ersten Halbzeit Mangelware. So prüfte der stark spielende Maurice Junge nach einer knappen halben Stunde mit einer Kopfballabwehr seinen eigenen Keeper, doch Ritchie Steinbach klärte souverän. Aber auch die Koseltaler näherten sich endlich dem Greizer Tor an. Zunächst wurde Markus Baer in aussichtsreicher Position in letzter Sekunde abgeblockt und kurze Zeit später strich ein gefährlicher Kopfball von Daniel Dittmar nur knapp über das Greizer Gehäuse. Als alle schon mit einer torlosen ersten Halbzeit rechneten, gingen die Gäste schließlich doch noch in Führung. Nach einer unübersichtlichen Situation im VfR- Strafraum im Anschluss an einen Eckball kam der Greizer Darboe frei zum Kopfball und verwandelte sicher. Somit gingen die Greizer mit einer schmeichelhaften Führung in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit brachte bereits in der 46. Minute fast die Vorentscheidung, als ein Greizer Stürmer völlig frei vor Ritchie Steinbach auftauchte, dieser aber klasse parieren konnte. Beim VfR wechselte man nun offensiv und brachte mit Oliver Hölzel und Sebastian Mai zwei frische Stürmer ins Spiel. Und Oliver Hölzel hatte in Minute 72 auch den Ausgleich auf dem Fuss, doch geriet die Eingabe von Markus Baer leider etwas zu ungenau, so dass Hölzel knapp verpasste. Fast im Gegenzug dann wieder ein Eins-zu-Eins-Duell zwischen einem Greizer Stürmer und Ritchie Steinbach, welches dieser erneut im großen Stil für sich entschied. Danach folgte nochmals das große Aufbäumen der Koseltaler. Sie drängten nun die Gäste in deren Hälfte und erspielten sich auch noch zwei Riesentorchancen. Zunächst verzog Oliver Hölzel völlig freistehend knapp am langen Pfosten vorbei und in der Nachspielzeit bot sich Kapitän Daniel Dittmar noch die große Ausgleichschance. Nach schöner Vorarbeit von Pascal Eckert schlenzte er dessen Eingabe nur um Zentimeter über die Greizer Torlatte. Somit wurde das Aufbäumen der Koseltaler und der Ansturm in den letzten 20 Spielminuten leider nicht mehr mit dem Ausgleich belohnt und die Greizer konnten einen glücklichen Auswärtssieg einfahren.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass nach dem Spiel noch drei VfR-Akteure für Jubiläen geehrt wurden. So bestritt Oliver Hölzel in der Vorwoche schon sein sage und schreibe 550. Spiel für den VfR, und Markus Baer kommt mit dem Greiz-Spiel auf 150 Einsätze, sowie Tim Gössinger auf 100 Partien. Dafür herzlichen Glückwunsch und auf hoffentlich noch viele Einsätze für unseren VfR.

Nachdem die Landesklasse in der nächsten Woche pausiert, können die Koseltaler am Sonntag, den 14.09.2025 bei Eurotrink Gera den nächsten Versuch starten, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren.