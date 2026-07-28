Nach großem Kampf ausgeschieden

– Foto: Florian Wiechert

Trotz des am Ende unglücklichen Ausscheidens kann man auf Seiten des VfR zuversichtlich in die neue Saison schauen, denn auf der gezeigten Leistung kann man durchaus aufbauen.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in welchem aber die Koseltaler die besseren Chancen aufweisen konnten. Während die Gastgeber nur mit Fernschüssen so etwas ähnliches wie Torgefahr aufweisen konnten, machten es die Gäste deutlich besser. Einer dieser guten Angriffe führte auch zur nicht unverdienten Führung. Tim Gössinger spielte kurz hinter der Mittellinie Maurice Junge mustergültig frei und dieser drängte zielstrebig aufs Eisenberger Tor zu und verwandelte eiskalt ins lange Eck.

In Halbzeit zwei sollten sich die Kräfteverhältnisse aber ändern, da der VfR nach einer gelb- roten Karte gegen Christian Kohl über eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste. Zwar drängten die Gastgeber nun die Kurstädter in deren eigene Hälfte, aber auch hier sprang zunächst nicht die ganz große Torgefahr heraus. Trotzdem gelang den Eisenbergern in Minute 80 der Ausgleich. Danach stemmten sich die Gäste zwar aufopferungsvoll gegen das Pokalaus, doch in der Nachspielzeit ereilte es ihnen in Form von zwei Gegentreffern doch noch.