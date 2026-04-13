Nach Grillhütten-Drama: Klausdorf gewinnt Wiederholungsspiel in Heide

Für den Tabellenletzten aus Heide ging und geht es um einen ordentlichen Abschied aus der Spielklasse, in die man im letzten Jahr aufgestiegen war. Der TSV Klausdorf war nach einer enttäuschenden Vorwoche mit dem 0:5-Heimspiel gegen den Eckernförder SV vor allem auf Wiedergutmachung aus.

Die Gastgeber aus Dithmarschen starteten couragiert. Gegen zunächst „harmlose Klausdorfer“, wie Heides Trainer Sven Hinz protokollierte, erspielte sich der HSV II einige gute Gelegenheiten. Doch wie so oft im Tabellenkeller fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Klausdorf hingegen bewies Effizienz: Driton Gashi markierte in der 27. Minute mit seinem bereits 15. Saisontreffer die 1:0-Führung für die Gäste.

Klausdorfs Coach Dennis Trociewicz gab offen zu, dass seine Mannschaft schwer in Tritt kam: „Man hat lange Zeit gemerkt, dass uns das Erlebnis vom letzten Wochenende gegen Eckernförde doch verunsichert hat. So haben wir am Anfang nicht wirklich gut gespielt.“

Spektakulärer Ausgleich und späte Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Heide drängte auf den Ausgleich und belohnte sich in der 55. Minute durch Hani Ibrahim. Laut Trociewicz fiel das 1:1 durch ein „spektakuläres Gegentor“. Mitten in der stärksten Phase der Heider schlug das Pendel jedoch wieder zugunsten der Kieler Vorstädter aus. Neuzugang Paul Battermann brachte den TSV in der 72. Minute erneut in Front und leitete damit den Sieg ein.

„Wir haben uns nicht unterkriegen lassen, aber in unserer stärksten Phase bekommen wir das 1:2“, haderte Sven Hinz mit dem Spielglück. In der Schlussphase schwanden bei den Gastgebern die Kräfte und die Konzentration. Der eingewechselte Leon Mordhorst sorgte mit einem Doppelpack (80., 90.+1) für den letztlich deutlichen 4:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel: Ergebniskosmetik oder verdienter Sieg?

Während Dennis Trociewicz den Sieg als wichtigen Schritt zur Stabilisierung sah, empfand Sven Hinz das Ergebnis als verzerrt. „Für mich ist das Ergebnis zu hoch, ein Unentschieden wäre wohl gerecht gewesen.“

Trociewicz hingegen trauerte zwischenzeitlich sogar noch höheren Chancen hinterher: „Mit Beginn der zweiten Halbzeit ist das Spiel deutlich besser geworden, da haben wir mehrere Torchancen zum zwei-, drei- oder vier zu null liegen lassen. Am Ende ging es einfach nur darum, wieder in die Spur zu kommen.“

Stimme zum Spiel

Heider SV II: Simson – Patzer (46. Mahdan), Abdelrahman, Lorenzen, Nagel – Hinz, Boukara, Dohrmann (80. Schweder), Ibrahim (74. Lucht), Zimmermann (87. Borchert) – Dreyer (10. Gahlib).

Trainer: Sven Hinz.

TSV Klausdorf: Gutsmann – Holst, Göttsch, Petersen – Link (55. Mordhorst), Wöhlk, Waschko, Hartlep (89. Marxen) – Battermann (82. Müller), Gashi, Knöfel (73. Preuß).

Trainer: Dennis Trociewics.

SR: Jonas Fischer (Rot-Schwarz Kiel).

Ass.: Moritz Stöcken, Stefanie Zimmermann.

Z.: 60.

Tore: 0:1 Driton Gashi (27.), 1:1 Hani Ibrahim (55.), 1:2 Paul Battermann (72.), 1:3 Leon Mordhorst (80.), 1:4 Leon Mordhorst (90.+1).