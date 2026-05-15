 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Nach Gräfenhainichen-Schützenfest: Spitzenreiter unter Zugzwang

Landesliga Süd +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lea Schildhauer

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LL Sachs-Anhalt Süd
CFC Germania
Arnstedt
Kemberg
Bennstedt

An der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd ist es plötzlich wieder richtig eng. Nach dem 8:0-Schützenfest gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst am Mittwochabend - dem fünften Sieg in Serie - steht der VfB Gräfenhainichen nur noch einen Zähler hinter dem Tabellenführer SG Reppichau. Dieser steht am Sonnabend zu Hause gegen den abstiegsbedrohten SC Naumburg unter Zugzwang.

Kann der Spitzenreiter sein Polster nach zuletzt zwei Niederlagen wieder etwas ausbauen? Kann der CFC Germania dem Spitzenduo mit einem Auswärtssieg in Kemberg im Endspurt auf den Fersen bleiben? Und kann der TSV Blau-Weiß Brehna nach dem so wichtigen Erfolg in der Vorwoche im Abstiegskampf nachlegen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es am Sonnabend in der LOTTO-Landesliga Süd.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Mi., 13.05.2026, 18:30 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
8
0

Mi., 13.05.2026, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
4
0

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Morgen, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
15:00live

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
14:00live