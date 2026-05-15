Nach Gräfenhainichen-Schützenfest: Spitzenreiter unter Zugzwang

– Foto: Lea Schildhauer

An der Spitze der LOTTO-Landesliga Süd ist es plötzlich wieder richtig eng. Nach dem 8:0-Schützenfest gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst am Mittwochabend - dem fünften Sieg in Serie - steht der VfB Gräfenhainichen nur noch einen Zähler hinter dem Tabellenführer SG Reppichau. Dieser steht am Sonnabend zu Hause gegen den abstiegsbedrohten SC Naumburg unter Zugzwang.

Kann der Spitzenreiter sein Polster nach zuletzt zwei Niederlagen wieder etwas ausbauen? Kann der CFC Germania dem Spitzenduo mit einem Auswärtssieg in Kemberg im Endspurt auf den Fersen bleiben? Und kann der TSV Blau-Weiß Brehna nach dem so wichtigen Erfolg in der Vorwoche im Abstiegskampf nachlegen? Die Antworten auf diese Fragen gibt es am Sonnabend in der LOTTO-Landesliga Süd.