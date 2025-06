Nach geschenktem Klassenerhalt: OWL-Bezirksligist zieht Schlussstrich

Sportlich hätte es eigentlich schon in der abgelaufenen Saison den Abstieg in die Kreisliga A Höxter geben müssen. Doch der vorzeitige Rückzug des SV Höxter bescherte dem FC PEL den Klassenerhalt, obwohl sich das rettende Ufer bereits nach der Hinrunde immer weiter entfernte.

Hahne sagt zu den Gründen: "Der Kader ist insbesondere in den letzten zwei Jahren geschrumpft, die Abgänge diverser Stammspieler konnten nicht mehr adäquat ausgeglichen werden. Hinzu kamen Langzeitverletzte sowie berufliche und familiäre Verpflichtungen einiger Spieler. Nicht selten sind wir mit 12 oder 13 Aktiven zu Auswärtsspielen gereist. Schon in der Winterpause war abzusehen, dass es für die kommende Saison kaum reichen wird, auch weil einige Spieler sich ihren Heimatvereinen anschließen oder auch Angebote anderer Vereine, die diese bereits seit Jahren umworben hatten, annehmen wollten. Der Rückzug ist bitter, war aber trotz aller Bemühungen nicht mehr zu vermeiden. Niemandem ist diese Entscheidung leicht gefallen. Viele waren schon beim Aufstieg in der Saison 2012/13 dabei und haben wie viele andere dem FC PEL bis heute die Treue gehalten. 2026/27 steht uns ein A-Liga-Platz zu. Ob wir dann wieder eine Mannschaft stellen können, wird sich zeigen."

Mit dem zweimaligen Erreichen von Platz 4 in der Bezirksliga 3 (2015/16 und 2022/23) sowie dem Einzug in das Kreispokal-Finale Höxter (2019/20) konnte der Verein aus der Kleinstadt Willebadessen (~8.000 Einwohner) im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge tolle Erfolge feiern. "Die Mannschaft kann stolz auf die vergangenen zwölf Jahre sein", so Hahne, der den Kopf nicht in den Sand stecken wird: „Wir schauen jetzt nach vorn und werden alles dafür tun, dass auch zukünftig guter Fußball beim FC PEL zu sehen sein wird."