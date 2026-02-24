Nach Genua-Debakel: FC Turin setzt auf Feuerwehrmann D’Aversa TURIN – Der Traditionsklub FC Turin reagiert auf die anhaltende Ergebniskrise in der Serie A. Wie der Verein am Montagabend offiziell bestätigte, übernimmt Roberto D’Aversa mit sofortiger Wirkung das Traineramt bei den „Granata“. Der 50-Jährige tritt die Nachfolge von Marco Baroni an, der nach einer enttäuschenden Serie und dem jüngsten Debakel gegen Genua entlassen wurde. von Gerd Jung · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser

FC Turin präsentiert Roberto D’Aversa als neuen Cheftrainer

Die Entscheidung der Vereinsführung um Präsident Urbano Cairo fiel unmittelbar nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Genua. Für Turin war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg; insgesamt kassierte das Team in den letzten sieben Pflichtspielen fünf Niederlagen. In der Tabelle ist der FC Turin auf den 15. Platz abgerutscht und liegt nur noch sechs Punkte vor den Abstiegsrängen – eine Bilanz, die angesichts der europäischen Ambitionen zu Saisonbeginn als inakzeptabel gilt.

Mit Roberto D’Aversa setzt „Toro“ auf einen erfahrenen Taktiker, der die italienische Liga bestens kennt. Interessantes Detail: D’Aversa wurde 1975 im deutschen Stuttgart geboren, verbrachte seine gesamte Karriere jedoch in Italien. Der neue Coach hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet. Sein Stab steht bereits fest: Als Co-Trainer fungiert Salvatore Sullo, der den Verein bereits aus seiner Zeit unter Gian Piero Ventura kennt.