Nach Genua-Debakel: FC Turin setzt auf Feuerwehrmann D’Aversa

Die Entscheidung der Vereinsführung um Präsident Urbano Cairo fiel unmittelbar nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Genua. Für Turin war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg; insgesamt kassierte das Team in den letzten sieben Pflichtspielen fünf Niederlagen. In der Tabelle ist der FC Turin auf den 15. Platz abgerutscht und liegt nur noch sechs Punkte vor den Abstiegsrängen – eine Bilanz, die angesichts der europäischen Ambitionen zu Saisonbeginn als inakzeptabel gilt.
Mit Roberto D’Aversa setzt „Toro“ auf einen erfahrenen Taktiker, der die italienische Liga bestens kennt. Interessantes Detail: D’Aversa wurde 1975 im deutschen Stuttgart geboren, verbrachte seine gesamte Karriere jedoch in Italien.
Der neue Coach hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterzeichnet. Sein Stab steht bereits fest: Als Co-Trainer fungiert Salvatore Sullo, der den Verein bereits aus seiner Zeit unter Gian Piero Ventura kennt.
D’Aversa kehrt nach einer Pause zurück auf die Bank, nachdem er zuletzt bis Mai 2025 beim FC Empoli tätig war. Bekannt wurde er vor allem durch seine Erfolge mit dem Parma Calcio, den er von der Serie C zurück in die höchste Spielklasse führte.
Viel Zeit zur Eingewöhnung bleibt dem neuen Übungsleiter nicht. Bereits am kommenden Sonntag steht das schwierige Heimspiel gegen Lazio Rom auf dem Programm. Es wird erwartet, dass D’Aversa vor allem an der mentalen Widerstandsfähigkeit der Mannschaft arbeitet, die zuletzt nach Rückständen oft auseinanderbrach.