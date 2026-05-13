Nach Gemen-Pleite: Trainer-Knall beim Lüner SV

– Foto: Philipp Retajski

Lange schien Westfalenliga-Absteiger Lüner SV, der vom 9. bis zum 25. Spieltag auf Platz 1 thronte, auf einem guten Weg zurück in die sechsthöchste Spielklasse. Eine Negativ-Serie mit nur einem Punkt aus drei Spielen hat den Traditionsverein aber ins Hintertreffen gebracht. Nach der 0:3-Pleite bei Westfalia Gemen, als Stammkeeper Alexander Rothkamm früh wegen einer Notbremse vom Platz flog, ist Coach Giovanni Schiattarella, der eh zum Saisonende seinen Hut nimmt und zum FC Brünninghausen wechselt, nicht mehr Trainer des LSV. Dies berichtet am heutigen Mittwoch die Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".

"Die Trennung erfolgte einvernehmlich. Die Planungen richten sich nun in erster Linie auf die neue Saison", so der LSV-Vorsitzende Imdat Acar, der den Direkt-Aufstieg über die Meisterschaft quasi abgehakt hat. Der bereits seit Februar als Nachfolger vorgesehene Dimitrios Kalpakidis wird für die letzten beiden Partien vorzeitig übernehmen. Unterstützt wird er von Jugendleiter Athavan Varathan. Am kommenden Wochenende hat Lünen zunächst spielfrei und wird mit Spannung beobachten, was die Konkurrenz macht.