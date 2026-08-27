Nach Gelb-Rot: FC Moosinning siegt in Unterzahl

Der FC Moosinning (hier im Spiel gegen Eggenfelden) durfte auch gegen Kirchheim jubeln. – Foto: Werner Kroiß/FuPa

Der FC Moosinning gewinnt beim Kirchheimer SC mit 2:1. In der 68. Minute fliegt Tobi Hartmann mit Gelb-Rot vom Platz – zwei Minuten später fällt das 1:2.

Erwartungsgemäß legten die Kirchheimer nach zwei Niederlagen gegen Freilassing und Murnau mit viel Schwung los. Nach einem Fehlpass von Stefan Haas konnte Kapitän Peter Schmöller im letzten Moment noch abgedrängt werden. Machtlos wäre Moosinnings junger Keeper Leon Michl in der 10. Minute gewesen, als ein Flachschuss von Sami Benrabh an den rechten Pfosten klatschte. Die dritte gute Möglichkeit der Gastgeber vereitelte in der 13. Minute dann aber Michl mit einer tollen Parade im Eins-gegen-Eins gegen den durchgebrochenen Schmöller.

Mit einem 2:1-(1:0)-Sieg beim Kirchheimer SC hat der FC Moosinning in der Landesliga Südost unter Beweis gestellt, dass auch der zweite Anzug sitzt. Mit Tobi Hartmann und Nico Brugger standen noch genau zwei Spieler aus dem bislang besten Saisonspiel gegen den TSV Kastl in der Anfangsformation. Deshalb war man vor der Partie doch etwas skeptisch. Die Moosinninger lösten die Aufgabe aber mit Bravour. Tore von Aziz Abdane und Adama Diarra sorgten dafür, dass die Gelb-Schwarzen auch nach dem achten Spieltag einen guten Platz im Mittelfeld der Tabelle belegen.

Mit zunehmender Spieldauer aber kam Moosinning immer besser in die Partie. Vor allem der agile Diarra sorgte über links immer wieder für Gefahr. Fand seine gefährliche Hereingabe Mitte der ersten Halbzeit noch keinen Abnehmer, so passte er in der 40. Minute mustergültig auf Haas. Dieser legte für Aziz Abdane ab, der Kirchheims Keeper Maxi Riedmüller mit einem Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit ließ.

Entscheidend für den Führungstreffer waren aber im Vorfeld eine tolle Balleroberung und Spieleröffnung von Hartmann und Mert Güzelarslan über die rechte Seite.

FCM zittert nach Platzverweis

Auch in Abschnitt zwei hatte Moosinning zunächst alles im Griff, und in der 56. Minute legte die Ball-Elf Treffer Nummer zwei nach. Maxi Lechner wurde auf rechts freigespielt, er zog eine mustergültige Flanke auf den zweiten Pfosten, Diarra stieg hoch und verwandelte die Hereingabe mit einem sehenswerten Kopfball unhaltbar im linken Torwinkel. Kirchheim mühte sich in der Folge zwar redlich, klare Möglichkeiten waren dabei aber nicht zu verzeichnen.

In der 68. Minute aber änderte sich das Geschehen schlagartig, denn der bereits verwarnte Hartmann musste nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot vom Platz. Nur zwei Minuten später stand es plötzlich nur noch 1:2. Nach einer Ecke konnte Michl den ersten Schuss von Ajoscha Kollmann noch abwehren, der Nachschuss fand dann aber den Weg ins Moosinninger Tor.

Die Gelb-Schwarzen konnten sich nun kaum mehr befreien. Benrabh jagte einen Freistoß knapp am Kasten vorbei, und auch Schmöller hatte sein Visier zu hoch eingestellt. Das wars dann aber auch schon, viel mehr hatte Kirchheim in der Offensive nicht zu bieten. Und so brachten die Gelb-Schwarzen den Dreier mit Glück und Geschick über die Zeit, und sie durften sich über drei enorm wichtige Punkte freuen.