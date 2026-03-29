Nach gehaltenem Elfmeter: Celle siegt deutlich

– Foto: Lennart Blömer

Besonders in der Anfangsphase setzten die Wümme-Kicker viele Akzente. Nach einer knappen Viertelstunde bekamen sie einen Strafstoß zugesprochen. Can Sengül trat an und scheiterte an MTV-Schlussmann Nico Lindner. Anschließend gestaltete der TSV die Begegnung weiter offen, stellte sich aber defensiv ungeschickt an. So gab es auch einen Elfmeter für die Gäste, den Kapitän Alexander von Hörsten Laube zum 0:1 verwandelte (45+1.). Noch in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erhöhte Tom Schaper per Freistoß auf 0:2. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel ließ von Hörsten Laube das 0:3 folgen. Die Begegnung war damit frühzeitig entschieden. Da Schiedsrichter Etienne Fromme noch ein drittes Mal auf den Punkt zeigte, legte Celle durch Maximilian Wede nochmals nach - 0:4.