Nach gehaltenem Elfmeter: Celle siegt deutlich

Nach dem Debakel in Bornreihe wollte der TSV Ottersberg eine Reaktion zeigen. Gegen den MTV Eintracht Celle wehrte er sich nach Kräften, vergab aber beste Chancen und wurde erneut eiskalt bestraft.
Besonders in der Anfangsphase setzten die Wümme-Kicker viele Akzente. Nach einer knappen Viertelstunde bekamen sie einen Strafstoß zugesprochen. Can Sengül trat an und scheiterte an MTV-Schlussmann Nico Lindner. Anschließend gestaltete der TSV die Begegnung weiter offen, stellte sich aber defensiv ungeschickt an. So gab es auch einen Elfmeter für die Gäste, den Kapitän Alexander von Hörsten Laube zum 0:1 verwandelte (45+1.). Noch in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts erhöhte Tom Schaper per Freistoß auf 0:2. Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel ließ von Hörsten Laube das 0:3 folgen. Die Begegnung war damit frühzeitig entschieden. Da Schiedsrichter Etienne Fromme noch ein drittes Mal auf den Punkt zeigte, legte Celle durch Maximilian Wede nochmals nach - 0:4.
Der TSV Ottersberg präsentierte sich zwar verbessert, musste aber bereits die vierte Niederlage mit vier oder mehr Toren Differenz im Jahr 2026 einstecken. Der Fokus richtet sich nun auf das wegweisende Kellerduell am Ostersamstag beim FC Heidetal. Der MTV Eintracht Celle erfreute sich derweil am Sprung auf Rang zwei und ist über Ostern spielfrei.