Nach geglücktem Aufstieg: Steinhöring-Coach Maximilian Backa wird Co-Trainer in der Landesliga

Steinhörings Trainer Maximilian Backa verlässt den Verein nach dem geglückten Aufstieg in die Kreisliga. Der 24-Jährige schließt sich als Co-Trainer dem Landesligisten TSV Wasserburg an.

Steinhöringer Chefcoach Maximilian Backa

„Ich wollte nochmal in die Rolle des Co-Trainers schlüpfen, um von anderen Cheftrainern zu lernen und eine neue Perspektive einzunehmen“, erklärt der ehemalige Steinhöringer Chefcoach. Bereits im März gab er den Wasserburgern seine Zusage. Die Verbindung zu den Löwen entstand nicht zufällig: Schon im Sommer hospitierte er bei Cheftrainer Florian Heller. Ein Kontakt, der nie abriss und schließlich in den Wechsel mündete.

Langfristige Entwicklung im Fokus: Backa lobt Philosophie beim TSV Wasserburg

Die Philosophie des TSV Wasserburg passt dabei exakt zu Backas Fußballverständnis. Es gehe nicht um kurzfristige Erfolge, sondern um nachhaltige Entwicklung, sagt er. „Was ich an Wasserburg spannend finde, ist, dass man dort verstanden hat, dass Ergebnisse immer das Resultat eines Prozesses sind“, erklärt Backa.

„Der Aufstieg bedeutet mir wahnsinnig viel. Steinhöring ist mein Heimatort, ich habe dort angefangen zu spielen.“

Maximilian Backa über seinen Heimatverein TSV Steinhöring.

Mit Steinhöring feierte der Trainer zuletzt die Meisterschaft in der Kreisklasse – ein krönender Abschluss bei seinem Heimatverein, in dem er seit Kindheitstagen verwurzelt ist. „Durch meinen neun Jahre älteren Bruder habe ich schon früh bei den Spielen zugeschaut, die letzten Jahre habe ich eigentlich jedes Spiel mitverfolgt. Das ist natürlich speziell mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten, in der zum Teil Spieler sind, die ich schon sehr lange kenne“, sagt Maximilian Backa.

Backa hat mit 15 Jahren seine erste Jugendmannschaft beim TSV Steinhöring übernommen (F-Jugend). In der Coronazeit nach seinem Abitur spielte er selbst in der zweiten Herrenmannschaft. Nach einer schweren Verletzung wurde Backa Trainer der Reserve. Die Erste übernahm Backa in einer prekären sportlichen Situation vor rund zwei Jahren. Das Team stand weit unten in der Tabelle und die interne Lage sei angespannt gewesen, erinnert sich der junge Coach. Der Vorstand sei auf ihn zukommen und habe ihn gefragt, ob er das Amt übernehmen wolle. „Ich habe die Herausforderung angenommen, weil die Spieler das Go gegeben haben“, so Backa.

Der hohe Anspruch soll bei seinem neuen Arbeitgeber derselbe sein

Backa ist dankbar, dass er zweimal den Aufstieg miterleben durfte – jeweils mit der zweiten und der ersten Mannschaft. „Die Entwicklung war phänomenal. Als wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben zusammenzuarbeiten, waren wir auf Platz zwölf in der Kreisklasse. Jetzt den Aufstieg in die Kreisliga zu feiern, ist die Belohnung harter Arbeit“, sagt Backa.

Auch wenn der Wechsel nach Wasserburg eine neue Rolle bedeutet – der Anspruch bleibt derselbe: Das Ziel ist es, am Ende jeder Saison sagen zu können: „Das war für dich als Spieler die beste Saison deines Lebens“, sagt Backa.

Das Wasserburger Trainerteam soll sich gegenseitig ergänzen

Backa komplettiert das bestehende Trainerteam um Chefcoach Florian Heller und dessen Co-Trainer Michael Wallner. Die Verantwortlichen sollen sich an der Seitenlinie gegenseitig ergänzen. „Am Spieltag und im Training können wir die Aufgaben aufteilen, uns gegenseitig unterstützen und Feedback geben. Das soll dafür sorgen, dass wir uns im Trainerteam weiterentwickeln“, sagt Backa.

„Ich werde nicht mehr Cheftrainer der ersten Mannschaft sein, aber ich bin nicht aus der Welt. Ich werde die Leute hoffentlich weiterhin regelmäßig in Steinhöring sehen.“

Maximilian Backa bleibt seinem Heimatverein TSV Steinhöring treu

Und Steinhöring? Das bleibt Herzensangelegenheit. „Ich werde nicht mehr Cheftrainer der ersten Mannschaft sein, aber ich bin nicht aus der Welt. Ich werde die Leute hoffentlich weiterhin regelmäßig in Steinhöring sehen.“ (fz)