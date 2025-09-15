Nach Gegentreffer läuft beim SV Rödinghausen II nichts mehr

Dabei hatte Rödinghausen II im ersten Durchgang deutlich mehr Spielanteile und vor allem durch Arvin Moulai, der einmal auch mit einem Lattenschuss Pech hatte, gute Gelegenheiten, um in Führung zu gehen. „Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber die Leistung war in Ordnung“, zeigte sich Warweg mit den ersten 45 Minuten durchaus einverstanden.

Doch nach dem Wechsel fand Kaunitz besser in die Partie und in einer kurzen Drangperiode konnte Fabio Kristkowitz die Hausherren in Führung bringen. Rödinghausen II musste zudem kurz zuvor schon einen Rückschlag verkraften, als mit Fynn Hagen Rausch-Bönki ein Routinier in der 55. Minute nach einem Zusammenprall das Feld angeschlagen verlassen musste. Ohne den Kapitän war die junge Gästemannschaft nach dem Rückstand nicht in der Lage, das Spielgeschehen wieder in den Griff zu bekommen. „Wir haben komplett den Faden verloren und kamen dann auch nicht mehr für den Ausgleich in Frage“, musste Warweg ernüchtert feststellen. „Wir müssen uns jetzt zusammenraufen und zusehen, dass wir da rauskommen.“