Nach Gegentorflut auf Wiedergutmachungskurs

1:2 in der Liga daheim gegen den FV Schwalbach - und dann am Mittwoch 3:6 im Saarlandpokal beim Südwest-Verbandsligisten FV Bischmisheim: Die Hasborner hatten sich in den beiden vergangenen Partien deutlich mehr ausgerechnet. Nun soll es am Samstag um 15.30 Uhr in der Meisterschaftsrunde daheim gegen den FC Rastpfuhl die Wiedergutmachung geben. Bei den Rastpfuhlern läuft es bereits seit etlichen Wochen alles andere als gut - und nun gab es sogar am Mittwoch auf dem Kunstrasenplatz in Gersweiler eine völlig überraschende 1:2-Niederlage beim FC Amed Saar. Diese Mannschaft spielt in der Kreisliga A Süd und führt dort aktuell mit 33 Zählern vor dem zwei Punkte dahinter liegenden SC Großrosseln II das Klassement an.

"Wir wollen das Spiel auf dem Naturrasenplatz austragen, wo heute Abend auch noch unser Abschlusstraining stattfindet. Falls es in den kommenden Stunden nicht gerade pausenlos durchregnen sollte, müsste der Rasen auch witterungsbedingt bespielbar sein", sagt der Hasborner Trainer Manuel Bonengel. Er geht davon aus, dass die Rastpfuhler mit dem klaren Willen nach Hasborn anreisen werden, in der Liga jetzt endlich wieder die Kurve zu bekommen. Und man werde den Gegner auch nicht aufgrund seines jüngsten Pokalergebnisses unterschätzen. Das warnende Beispiel dafür seien die Schwalbacher gewesen, die nach ihrer 1:6-Pokalheimniederlage gegen Borussia Neunkirchen trotz einiger Personalprobleme dann mit 2:1 bei den Rot-Weißen gewannen. "Das war keine gute Leistung von uns", gibt Bonengel zu. Bei der Pokalniederlage in Bischmisheim habe man dagegen alles zunächst gut im Griff gehabt und auch folgerichtig zur Pause mit 2:0 geführt. Doch als dann der Bischmisheimer Max Leon Klingler nach von Bonengel handgestoppten 17 Sekunden der schnelle 1:2-Anschlusstreffer gelang, hätte sich nach und nach das Blatt gewendet. Zwar lagen die Gäste zwischenzeitlich noch einmal mit 3:2 in Führung, kassierten dann aber in der Schlussphase der Partie völlig unerwartet vier weitere Gegentreffer. "Es war wohl eine Kopf- und Einstellungsgeschichte. Im Verlauf einer einzigen Halbzeit von einem Verbandsligisten sechs Gegentore zu kassieren, darf uns natürlich nicht passieren", betont der Hasborner Trainer. Von daher sei nun gegen Rastpfuhl wieder ein ganz anderes Auftreten der Rot-Weißen angesagt. Schließlich wolle man bis zur Winterpause noch so viele Punkte wie möglich holen und mit einem kleinen Polster bis zur Abstiegszone überwintern.

Luca Schönberger fällt bei den Hasbornern noch bis zur Winterpause aufgrund eines Kreuzbandrisses aus. Auch Jakob Dewald laboriert momentan noch an einer Knieverletzung und wird erst nach der Winterpause wieder voll angreifen. Und Niclas Scholl befindet sich nach einem Bänderriss im Sprunggelenk auf dem Wege der Besserung, ist aber für das Rastpfuhl-Spiel noch kein Thema. In der Hallenrunde nehmen die Rot-Weißen lediglich an zwei Turnieren teil und haben keinerlei Ambitionen, zum Masters zu fahren.