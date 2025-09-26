Ist mit dem aktuellen Tabellenplatz, nicht aber mit der jüngeren Punkteausbeute zufrieden: Dist-Coach Martin Wagener. – Foto: FuPa/Verein

Nach ganz oben schauen? „Vermessen!“ A 8: Die jüngste 4:5-Niederlage drückt die Stimmung bei der SG Dist. Trainer Martin Wagener nennt Gründe für das Abwehrdesaster. Verlinkte Inhalte Kreisliga A St. 8 SG DIST/R-Gilzem-Idesheim Martin Wagener

Auf ein torreiches Spiel blickt die SG Dist/Röhl-Gilzem-Idesheim zurück, gab es am Sonntag doch ein 4:5 gegen die SG Kylltal-Birresborn. Schon nach 13 Minuten führte die Auswärtsmannschaft mit 3:0. „Diese frühen Tore waren der entscheidende Faktor, warum es am Ende nicht gereicht hat“, weiß Dist-Trainer Martin Wagener. Durch einen Doppelpack von Marius May in der 26. und 42. Minute kam sein Team wieder auf 2:3 ran, bis zur 57. Minute stand es aber 2:5. Die Anschlusstreffer der SG Dist-Gilzem erzielten Andrej Pertsch (77.) und Essobio Aketi (90+5). ‚‚Wenn so viele Fehler passieren, dann ist das auch ein verdienter Sieg für den Gegner‘‘, sagt Wagener im Rückblick. Die Vereinigten aus der Südeifel belegen nun den vierten Rang in der Kreisliga A 8.

Mit dieser Platzierung ist der SG-Coach grundsätzlich zufrieden, trotzdem ist er über die jüngere Punkteausbeute enttäuscht: „Sehr viele individuelle Fehler von uns haben das Spiel entschieden. Da wären auf jeden Fall mehr Punkte drin gewesen.“ Aufgrund des Abgangs von Fynn Streit zum Bezirksligisten SV Lüxem und einer Ruhepause von Tobias Maier musste in der Vorbereitung eine neue Viererkette formiert werden. Dank des breiten Kaders fiel dies aber nicht schwer. Taktisch macht die SG auch Fortschritte. ‚‚Wir legen immer mehr Wert auf unsere Außenspieler. Das funktioniert sehr gut‘‘, erzählt der Coach.

Die Verletzungssituation macht dem Trainer indes Sorgen: ‚‚Gerade im Offensivbereich haben wir momentan sehr viele Ausfälle. Mit Jonathan Hoffmann und Sascha Schrodt fehlen uns Spieler für mehrere Wochen. Alexander Audrit wird die ganze Hinrunde verpassen. Auch Markus Nikolay verletzte sich im Spiel gegen Stahl/Mötsch. Das ist nicht so ganz einfach, aber die Jungs, die hinten dran stehen, machen das super‘‘, so der Trainer. Im Sommer kamen vier Neue dazu. Marius May (SG Welschbillig) nimmt dabei eine besondere Stellung ein. Er fungiert auch als Co-Trainer. Mit Marc Inhestern (SG Stahl/Mötsch), kam ein Spieler, der früher unter anderem beim FSV Salmrohr und in Luxemburg bei Victoria Rosport gespielt hat. ‚‚Er ist ein Bombenfußballer. Auf dem Platz merkt jeder direkt seine Qualität‘‘, berichtet Wagener. Inhestern spielte jedoch in den vergangenen Wochen nur sporadisch, da er beruflich im Ausland ist. Mit Christian Batteux (Stahl/Mötsch) hat die SG einen Spieler bekommen, der nach und nach immer besser wird, und mit Tobias Niehl (SV Dörbach) stieß ein 36-Jähriger mit viel Erfahrung dazu.