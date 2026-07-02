Nach Fußball-Pause: Delpy wird Coach in Österreich Der Ex-Schaldinger wird beim Bezirksliga-Aufsteiger Münzkirchen Grabl-Nachfolger von Thomas Seidl · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser

Alexander Delpy zieht es nach Österreich zum FC Münzkirchen – Foto: KC Professional

Verlinkte Inhalte präsentiert von Alexander Delpy

Deutsche Trainer haben beim FC Münzkirchen Tradition. Unter anderem war Ex-Profi Edi Kirschner vor der Jahrtausendwende bereits Chefanweiser beim Klub aus dem Bezirk Schärding, später folgten weitere niederbayerische Übungsleiter-Importe wie etwa der frühere Bayernliga-Kicker Roland Hackl oder in den vergangenen zwei Jahren Tobias Grabl. Unter dem 37-Jährigen, der beim A-Klassisten SV Würding angeheuert hat, wurden die Oberösterreicher souveräner Meister der 1. Klasse - vergleich mit bayerischem Kreisklassen-Niveau - und schafften die Rückkehr in die Bezirksliga. Künftig wird mit Alexander Delpy ebenfalls ein Trainer aus dem Passauer Raum das Sagen haben.

Der 35-Jährige, der als junger Spieler das Trikot des SV Schalding-Heining getragen hat und bei den Grün-Weißen den Durchmarsch von der Landes- in die Regionalliga mitmachen durfte, war bei seiner letzten Station Spielertrainer des Kreisklassisten FC Schalding. Nach einer einjährigen Fußball-Pause greift Delpy nun wieder an.











"Nach meiner schöpferischen Pause freue ich mich riesig auf das Engagement beim FC Münzkirchen. Der Verein geht einen etwas anderen Weg als viele andere Konkurrenten in Österreich und verzichtet komplett auf Legionäre. Man setzt voll auf die eigenen Leute und mit dieser Philosophie kann ich mich voll identifizieren. In der Mannschaft steckt Potenzial und als Aufsteiger wollen wir uns in der Bezirksliga schnell akklimatisieren und halten. Auf Sicht wollen wir uns natürlich in dieser guten Klasse etablieren", sagt der neue FCM-Coach, der sich künftig voll und ganz auf seine Tätigkeit an der Seitenlinie fokussieren wird: "Das wird für mich Neuland und darauf bin ich schon sehr neugierig. Ich werde mich bestimmt als Trainer weiterentwickeln und kann ganz anders interagieren. Darauf freue ich mich schon richtig."