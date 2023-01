Nach Fusion: SG Duisburg-Süd auf Aufstiegskurs Kreisliga B2 Duisburg: Die SG Duisburg-Süd überwintert im Jahr der Fusion auf dem Aufstiegsplatz.

Ein spannendes Halbjahr liegt hinter den Spielern und Verantwortlichen der SG Duisburg-Süd. Erst im Sommer entstand der Verein aus einer Fusion von TuSpo Huckingen und dem VfL Duisburg-Süd. Gleich in der ersten Saison sieht alles nach einem Aufstieg in das Kreisoberhaus aus. Das hat vielfältige Gründe.

Doch es ist nicht Sahin allein, der für den Erfolg verantwortlich ist. Nicht minder treffsicher zeigt sich Soufian Serifoski, Sohn von Cheftrainer Berkan Serifoski, der in bislang zehn Begegnungen 17 Tore erzielte und seinen Mitspielern 13 weitere auflegte. Der 27-Jährige hat ebenfalls höherklassig gespielt, unter anderem stand er für Viktoria Buchholz in der Bezirksliga auf dem Feld und beim Duisburger FV in der Kreisliga A. Somit sind in der FuPa-Statistik des Angreifers schon über 100 Torerfolge notiert.

Die Motivation für Sahin ist zudem besonders groß. Im Jahr 1991 begann er seine fußballerische Laufbahn beim Vorgängerverein VfL Duisburg-Süd. In den Folgejahren kamen ein paar Vereine hinzu. Mit dem DSV 1900 lief er in der Landesliga auf, für die GSG Duisburg, den SV Wanheim und 1900 II stand er in zahlreichen Kreisliga-A-Spielen auf dem Feld. "Ich hoffe, dass ich mir mit meinen Kindheitsverein noch den Traum vom Aufstieg erfüllen kann", sagt Sahin im Gespräch mit FuPa Niederrhein. Geschichte geschrieben hat er am ersten Spieltag der laufenden Saison. Sein Treffer zum 1:0 gegen den DFV 08 II war das erste Tor der noch jungen Vereinshistorie.

Einer der Gründe für den aktuellen Erfolg bei der SG Duisburg-Süd heißt Osman Sahin. Der Landesliga-erfahrene Routinier (SV Sonsbeck, DSV 1900) hat in zwölf Partien schon 25 Tore erzielt und weitere 14 vorgelegt. In Summe war er also an 39 insgesamt 81 Treffer der SG direkt beteiligt. Sahin war vom Duisburger SV 1900 zu Duisburg-Süd gewechselt. Dort war er zuletzt für die zweite Mannschaft in der Kreisliga A ähnlich erfolgreich (15 Spiele, 15 Tore, 8 Assists).

Doch die beiden Top-Torjäger wären nicht so erfolgreich, würden sie nicht von ihren Mannschaftskameraden in Szene gesetzt. So haben Tim Bonetzki (13 Vorlagen), Till Henkemeier (11 Vorlagen) und Bojamin Mamuti (9 Vorlagen) - um nur beispielhaft eine Akteure zu nennen - einen maßgeblichen Anteil an der Offensivstärke der Mannschaft. Dass zugleich die Hintermannschaft ganze Arbeit leistet, lässt sich an nur 14 Gegentoren ablesen - Bestwert in der Liga.

"Wir haben uns als Mannschaft gefunden und in den vergangenen Wochen richtig gut gespielt", erklärt Sahin. In die Winterpause hat sich das Team mit sieben Siegen in Serie verabschiedet. Der drittplatzierte Mülheimer SV II wurde mit 3:0 besiegt, der auf Rang vier stehende SV Beeckerwerth mit 2:0 bezwungen. Zum Pflichtspielauftakt kommt es am 26. Februar. Dort steht im Spitzenspiel das Duell gegen Verfolger Sportfreunde Hamborn 07 an, die im Klassement zwei Zähler hinter der SG Süd stehen. Möglicherweise kommt es hier bereits zur Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft.

Sanierung der Anlage im Sommer

Große Veränderungen stehen dann im Sommer diesen Jahres an. Die Platzanlage wird mit Fördergeldern des Landes umfassend saniert. Der alte Ascheplatz verschwindet und wird durch einen modernen Kunstrasen ersetzt. Selbiges geschieht auch mit einem der beiden Rasenplätze, der verbliebene Rasen wird komplett neu aufbereitet. Alle drei Spielfelder bekommen zudem ein neues Flutlicht. Der Verein, der derzeit mit fünf Seniorenmannschaften und jeweils einem Team bei den A-, B- und C-Junioren im Spielbetrieb vertreten ist, ist somit perfekt auf die Zukunft vorbereitet.