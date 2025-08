S04-Coach Norbert Elgert sorgt sich um Doppeltorschütze Malik Tubic. – Foto: SSVg Velbert 02

Nach furiosem Auftaktsieg gegen Gladbach: S04 bangt um Stürmer Tubic U19-DFB-Nachwuchsliga Gruppe 1: Zum Auftakt der neuen U19 DFB-Nachwuchsliga-Spielzeit hat der FC Schalke 04 ein erstes Ausrufezeichen gesetzt: Gegen Borussia Mönchengladbach behält die Elf von Trainer Norbert Elgert mit 5:2 klar die Oberhand, muss zugleich aber um seinen besten Spieler bangen.

Mit einem furiosen 5:2-Kantersieg ist der FC Schalke 04 in die neue Saison in der U19-DFB-Nachwuchsliga gestartet. Die Elf von Cheftrainer Norbert Elgert dominierte die Auftaktpartie nach Belieben und ließ dem Kontrahenten Borussia Mönchengladbach schlussendlich keine Chance. Allen voran zwei Akteure stachen dabei besonders heraus: Doppeltorschütze Malik Tubic und Mika Wallentowitz. Die beiden lieferten eine Top-Partie, dennoch müssen die Knappen nach Spielende um Ersteren bangen, schließlich musste Tubic das Spielfeld vorzeitig verletzungsbedingt verlassen.

So., 03.08.2025, 11:00 Uhr FC Schalke 04 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach Borussia MG 5 2 Abpfiff Das Spiel der Schalker Nachwuchsmannschaft gegen die Gladbacher Borussia zum Saisonauftakt weckte bei dem ein oder anderen Erinnerungen an den 2:1-Erfolg der Profi-Mannschaft zum Auftakt der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin wenige Tage zuvor, so auch bei Chefcoach Norbert Elgert. Der langjährige Nachwuchstrainer lobt seine Mannschaft nach der Begegnung gegen die Fohlenelf in höchsten Tönen und hofft zugleich auf eine harmlose Verletzung bei Top-Spieler Tubic.

Elgert: „Wenn dir das vorher einer sagt, dann unterschreibst du das zehnmal“ Während die Vorbereitung der Schalker Nachwuchself noch in einigen Auftritten zu Wünschen übrig ließ, hätte der Auftakt in die neue Spielzeit kaum besser gelingen können. Schließlich gehört die Gladbacher Borussia zu einer der stärksten Mannschaften der Gruppe, wie auch Übungsleiter Elgert weiß: „Gladbach gehört sicherlich zu den spielstärksten Mannschaften in Deutschland. Das hat sich auch am Sonntag gezeigt. Da mussten wir schon, was das Verteidigen betrifft, an die Endphase der vergangenen Saison anknüpfen, um dagegenhalten zu können“, stellt Elgert gegenüber dem RevierSport klar.

Umso größer war die Freude nach Spielende, in dem die Königsblauen „von der Mentalität her wie das Profispiel“ agierten, wie der 68-jährige Chefcoach hervorhebt: „Die Jungs haben an die vergangene Saison angeknüpft: Vom Verteidigen her, aber auch im Spiel mit dem Ball - und wir haben brutal gut gekontert“, schlussfolgert der Trainer lobend in Richtung seiner Spieler. In der vergangenen Spielzeit gelang den Knappen unter Elgert der Sprung bis ins Viertelfinale der DFB-Nachwuchsliga, wo erst im Elfmeterschießen gegen den späteren Sieger Bayer 04 Leverkusen Schluss war. Alles in allem hätte die Partie gegen die Fohlenelf kaum besser laufen können, wie der Übungsleiter findet: „Von der Intensität her, vom Tempo her war das ein erstklassiger Auftritt. Wenn dir das vorher einer sagt, dann unterschreibst du das zehnmal“, resümiert Elgert. Sorge um Tubic