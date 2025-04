Nach furiosem Auftakt: Bezirksligist zittert sich ins Viertelfinale

---

Die Ergebnisse aus der 4. Runde



Do., 26.09.24 19:00 Uhr SV Schörzingen - SV Seitingen-Oberflacht 1:2

Di., 01.10.24 19:00 Uhr SV Renquishausen - FC Göllsdorf 7:0

Mi., 02.10.24 19:00 Uhr SV Dotternhausen - SGM Bösingen II/Beffendorf II 1:3

Mi., 02.10.24 19:30 Uhr SV Villingendorf - VfL Mühlheim 1:4

Mi., 02.10.24 19:30 Uhr SG Erzingen/Roßwangen/Endingen - FC Hardt 1:4

Do., 03.10.24 12:30 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - FSV Schwenningen 6:7

Do., 03.10.24 15:30 Uhr SG Stet./Salm. / Melchingen / Hörschwag - TSV Trillfingen 0:5

Do., 03.10.24 15:30 Uhr FC Grosselfingen - Sportfreunde Bitz 1:0

Do., 03.10.24 15:30 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen - SV Winzeln 6:7

Do., 03.10.24 15:30 Uhr 1. FC Burladingen - SV Heiligenzimmern 6:7

Do., 03.10.24 15:30 Uhr SV Wurmlingen - SGM Nusplingen/Obernheim 6:2

Do., 03.10.24 15:30 Uhr BSV 07 Schwenningen II - SG Schramberg / SV Sulgen 0:7

Do., 03.10.24 18:00 Uhr VfL Nendingen - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 3:0

Di., 08.10.24 19:00 Uhr SV Böttingen - FC Steinhofen 7:8

Do., 24.10.24 19:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SV Bubsheim 1:0

Do., 24.10.24 19:30 Uhr FC Hardt II - SV Rangendingen 2:4