Nach fünf Zu-Null-Siegen: Stolpert auch Hennef gegen Königsdorf? Mittelrheinliga: Aufsteiger TuS Blau-Weiß Königsdorf empfängt am kommenden Sonntag (27.11.) den Tabellenzweiten FC Hennef. Keine leichte Aufgabe für die zuletzt so starken Hennefer.

Mutige Ausrichtung

Der Aufsteiger aus Königsdorf kann bislang recht zufrieden sein mit seiner Saison. Der junge Kader und der junge Trainer Albert Deuker scheinen gut zusammenzupassen, die Mannschaft möchte attraktiven Offensivfußball spielen und die mutige Herangehensweise trägt (auch tabellarisch) schon einige Früchte. Den momentanen Mittelfeldplatz nimmt der Mittelrheinliga-Neuling sicherlich gerne. In der Auswärtstabelle ist der TuS sogar Vierter. Was auffällt: den Königsdörfern scheint quasi egal zu sein, wer auf dem Platz vor ihnen steht. Sowohl gegen den Spitzenreiter Wegberg-Beeck als auch gegen das Schwergewicht aus Bonn gab es Siege, beide Male konnte zudem die Null gehalten werden. Natürlich wird das offensive Spiel auch mal bestraft (wie etwa beim 0:4 gegen Borussia Freialdenhoven), aber das ist in der Aufstiegssaison auch zu verkraften. Nun kommt mit dem FC Hennef 05 der nächste starke Gegner.

Hennef in herausragender Form

Die Hennefer gehen als klarer Favorit in das Spiel. Seit fünf Spielen kassierte die Mannschaft von Trainer Sascha Glatzel kein Gegentor mehr, alle fünf Spiele konnten außerdem gewonnen werden. In so einer überragenden Form ist momentan kein anderes Team der Mittelrheinliga. Dieser Rückenwind schlägt sich mittlerweile auch in der Tabelle wieder: Punktgleich mit dem FC Wegberg-Beeck steht Hennef ganz oben, nur das Torverhältnis der 05er ist schlechter. Beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass den Verein vor der Saison einige qualitativ hochwertige Spieler verließen (u.a. ging Top-Torjäger Mohamed Dahas zum SV Eintracht Hohkeppel).