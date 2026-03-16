Nach fünf Siegen in Folge: Pullach unterliegt in Gilching

Die Serie des SV Pullach (gelb) ist gerissen. – Foto: Oliver Rabuser

Die schöne Serie ist gerissen: Nach fünf Siegen hat der SV Pullach erstmals in der Rückrunde der Bezirksliga Süd verloren. Der Tabellendritte TSV Gilching-Argelsried bezwang die Raben mit 2:0 (1:0). „Die abgezocktere Mannschaft hat gewonnen. Von den 50:50-Zweikämpfen hat Gilching die meisten für sich entschieden“, urteilte Fabian Beigl.

Der SVP-Coach ärgerte sich über Gilchings 1:0 (17.). Zum einen aufgrund des Zeitpunkts. „Ein frühes Gegentor wollten wir unbedingt vermeiden, denn wir wussten aus dem Hinspiel, dass Gilching dann alles tut, um den Spielfluss zu unterbrechen“, so Beigl. Aber auch die Entstehung des Treffers fand er unglücklich: Ben Bauer wollte einen Freistoß am linken Strafraumeck wohl mit links außen um die Mauer herumziehen, traf aber hüfthoch durch sie hindurch ins Tor. „Das war eigentlich kein gut geschossener Freistoß, aber unser äußerster Spieler ist etwas zur Seite gesprungen, da ging der Ball durch“, sagte Beigl, der das Gegentor als „eine Verkettung von kleinen Fehlern“ bezeichnete.