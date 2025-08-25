Nach fünf Siegen – Aufsteiger Walpertskirchen verliert erstmals

Der SV Walpertskirchen ist mit fünf Siegen furios in die neue Saison gestartet. Gegen den SV Nord München-Lerchenau setzte es jetzt die erste Saisonniederlage.

Walpertskirchen – Im sechsten Spiel hat der SV Walpertskirchen die erste Saisonniederlage kassiert. Trotz zwischenzeitlicher Führung musste sich der Spitzenreiter im Topspiel beim Tabellenzweiten SV Nord Lerchenau am Ende relativ deutlich 1:4 (1:1) geschlagen geben.

Der Aufsteiger begann stark und lieferte sich mit den Nord-Münchnern über weite Strecken der ersten Hälfte einen offenen Schlagabtausch. Zwei spielerisch starke Mannschaften standen sich auf schwierigem Geläuf gegenüber. Trotz eines frisch gemähten Rasenplatzes wurde die Partie nämlich kurzerhand auf den Kunstrasenplatz verlegt, was sich als Nachteil für die Gäste erwies.

Der WSV gingen vor etwa 120 Zuschauern in der Lerchenau kurz vor dem Pausenpfiff dennoch in Führung. Nach einer starken Kombination über Florian Baumann, Nils Wölken, Daniel Schuler und Luca Fellermeier, der am Ende der Passstafette erfolgreich einschieben konnte, fiel das nicht unverdiente 1:0 (38.).

Kurz darauf hatte der Knipser Pech, denn er traf die Querlatte. Der SV Nord konnte noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen. Die Gäste ließen bei einem Standard Edin Smajlovic aus den Augen, und der staubte zum 1:1 ab (43.).

Prominenz bei München-Lerchenau

Zur zweiten Hälfte brachte Coach Peter Zeußel mit dem Ex-Zweitliga-Star Karl-Heinz Lappe (unter anderem FC Ingolstadt) einen äußerst prominenten Joker ins Spiel. Das hinderte Walpertskirchen zunächst aber keineswegs daran, die Riesenchance auf die erneute Führung herauszuspielen, die Fellermeier aber vergab.

Nach einem Abstimmungsfehler fiel das 2:1 hingegen auf der Gegenseite. Ein Standard kam in den Fünfer hineingesegelt, die Walpertskircher Defensivabteilung konnte sich nicht auf einen bestimmten Verteidiger einigen – Smajlovic sagte „danke“ und stellte die Partie auf den Kopf (61.).

Smajlovic mit Hattrick

Dann unterlief der SVW-Defensive in der Summe ein individueller Fehler zu viel. Nach einem zu kurz angesetzten Rückpass war es wieder Smajlovic, der dem Spitzenreiter per Hattrick den Stecker zog und das Spiel entschied (76.).

Die Heilmeier-Elf konnte den Gastgebern in der Schlussviertelstunde nicht mehr Paroli bieten und kassierte noch das 4:1 durch den eingewechselten Amanuel Wodere (86.). Der Aufsteiger bleibt trotzdem Tabellenführer, jetzt aber nur noch mit zwei Punkten Vorsprung.