Nach fünf OPs: So kämpft sich Fußballer Yunus Sahin zurück

Arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch hart an einem Comeback auf dem Fußballplatz: Yunus Sahin von der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffi Heinold

Ehringshausen. Behutsam setzt Yunus Sahin einen Fuß vor den anderen. Fast schon wieder normal wirkt es inzwischen, wenn er bei der Verhandlung des Kreissportgerichts durch die Flure des Wetzlarer Hotels Blankenfeld schlendert. Dass dies einmal alles andere als selbstverständlich war, daran erinnern sich bei der SG Ehringshausen/Dillheim noch viele. Und der 33-jährige Fußballer wohl ein Leben lang. Denn ein „Pressschlag“ in der Kreisoberliga-Partie gegen Amedspor Wetzlar Anfang November geht für ihn gehörig schief.