 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Nach fünf OPs: So kämpft sich Fußballer Yunus Sahin zurück

Teaser KOL WEST: +++ Dreifacher Bruch, fünf OPs, kurzzeitig droht der Verlust des Beins: Hinter dem Fußballer der SG Ehringshausen/Dillheim liegen harte Monate. Wie es ihm jetzt geht und was er vorhat +++

von Redaktion · Heute, 17:51 Uhr · 0 Leser
Arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch hart an einem Comeback auf dem Fußballplatz: Yunus Sahin von der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffi Heinold
Arbeitet nach seinem Unterschenkelbruch hart an einem Comeback auf dem Fußballplatz: Yunus Sahin von der SG Ehringshausen/Dillheim. © Steffi Heinold

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KOL West
Ehringsh./Dillh.
Yunus Sahin
Yunus Sahin

Ehringshausen. Behutsam setzt Yunus Sahin einen Fuß vor den anderen. Fast schon wieder normal wirkt es inzwischen, wenn er bei der Verhandlung des Kreissportgerichts durch die Flure des Wetzlarer Hotels Blankenfeld schlendert. Dass dies einmal alles andere als selbstverständlich war, daran erinnern sich bei der SG Ehringshausen/Dillheim noch viele. Und der 33-jährige Fußballer wohl ein Leben lang. Denn ein „Pressschlag“ in der Kreisoberliga-Partie gegen Amedspor Wetzlar Anfang November geht für ihn gehörig schief.

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