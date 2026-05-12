Nach fünf Niederlagen in Serie wächst der Druck Döhren sucht die Reaktion in Davenstedt von red · Heute, 21:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Lorena Pietler

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim TuS Davenstedt. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge steht die Mannschaft unter Zugzwang.

Für die SpVgg Niedersachsen Döhren geht es im Auswärtsspiel beim TuS Davenstedt vor allem darum, wieder Stabilität in die eigenen Leistungen zu bekommen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie ist die Mannschaft auf Rang sieben abgerutscht. Der Gegner reist dagegen mit Rückenwind an. Der TuS Davenstedt gewann zuletzt mit 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannover und hat sich mit inzwischen 36 Punkten ins gesicherte Mittelfeld vorgeschoben.

Morgen, 19:00 Uhr TuS Davenstedt Davenstedt SpVgg Niedersachsen Döhren SpVgg Döhren 19:00 PUSH