Nach fünf Niederlagen in Serie wächst der Druck

Die SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim TuS Davenstedt. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge steht die Mannschaft unter Zugzwang.
Für die SpVgg Niedersachsen Döhren geht es im Auswärtsspiel beim TuS Davenstedt vor allem darum, wieder Stabilität in die eigenen Leistungen zu bekommen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie ist die Mannschaft auf Rang sieben abgerutscht.
Der Gegner reist dagegen mit Rückenwind an. Der TuS Davenstedt gewann zuletzt mit 2:1 gegen die SG Blaues Wunder Hannover und hat sich mit inzwischen 36 Punkten ins gesicherte Mittelfeld vorgeschoben.
Für Döhren wird entscheidend sein, wieder mehr Konsequenz in das eigene Spiel zu bringen. Bereits in den vergangenen Wochen fehlte der Mannschaft häufig die Effizienz im letzten Drittel. Gleichzeitig offenbarte das Team defensiv immer wieder Probleme in entscheidenden Phasen.
Mit 45 Punkten liegt Döhren zwar weiterhin im oberen Tabellenbereich, der Abstand auf die Spitzengruppe ist jedoch deutlich angewachsen. Davenstedt dagegen könnte mit einem weiteren Erfolg den Abstand weiter verkürzen.
So dürfte die Partie für beide Mannschaften richtungsweisenden Charakter besitzen – wenn auch mit unterschiedlichen Vorzeichen.