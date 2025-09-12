Nach fünf Niederlagen in Folge soll der erste Punkt her

Nach fünf Spieltagen steht der SV Teutonia Groß Lafferde weiter mit leeren Händen da – null Punkte, 1:22 Tore und ein desaströser letzter Tabellenplatz. Am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) bietet sich nun beim SV Lauingen-Bornum die nächste Chance, diesen Negativlauf zu durchbrechen. Doch die Voraussetzungen bleiben schwierig.

„Unsere Situation ist weiterhin unverändert schlecht“, sagt Kapitän Tim Paul mit ernüchternder Klarheit. Die Liste der verletzten Spieler ist lang, der Kader ohnehin schmal besetzt – und auch die mentale Belastung durch den missratenen Saisonstart dürfte nicht spurlos am Team von Trainer Marcus Kallmeyer vorbeigehen. Immerhin: Aufgeben ist keine Option. „Wir werden die Aufgabe annehmen“, so Paul.

Mit dem Aufsteiger Lauingen-Bornum wartet allerdings kein Aufbaugegner. Der Siebte der Tabelle hat sieben Punkte auf dem Konto, zuletzt deutlich mit 3:0 bei Arminia Vechelde gewonnen und gegen das Topteam aus Wendezelle ein 2:2 erkämpft. „Lauingen ist körperlich sehr stark, mit viel Tempo über die Außen“, warnt Paul. Entsprechend müsse man „möglichst eng und aggressiv verteidigen“ und sich vor allem kämpferisch zeigen.

Teutonia steht dabei in der Pflicht, nicht nur defensiv kompakter zu agieren, sondern endlich auch offensiv Impulse zu setzen. In den bisherigen fünf Partien gelang lediglich ein einziger Treffer – und auch dieser war beim 1:6 in Lehndorf nicht mehr als ein Ehrentor. Das 0:5 gegen Leiferde am vergangenen Spieltag, bei dem man ab der 23. Minute in Überzahl agierte, offenbarte erneut eklatante Schwächen – sowohl spielerisch als auch in der Mentalität.

Die Lage im Tabellenkeller:

Platz 16: SV Teutonia Groß Lafferde, 0 Punkte, 1:22 Tore

Platz 15: FC Helmstedt, 0 Punkte, 2:23 Tore (ein Spiel weniger)

Platz 14: Arminia Vechelde, 3 Punkte, 5:13 Tore

Kommender Gegner: Lauingen-Bornum, 7 Punkte, 10:9 Tore, Platz 7

Kapitän Paul appelliert: Mehr Widerstand, mehr Gefahr

„Wir wollen natürlich endlich mal punkten“, so Paul, der eine klare Forderung an die Mannschaft richtet: „Wir wollen nicht nur offensiv gefährlicher werden, sondern auch defensiv mal stabiler stehen, damit nicht jedes Spiel so ein Schlag in die Fresse wird.“

Ein Punktgewinn in Lauingen wäre nicht nur tabellarisch wichtig, sondern auch für die Moral. Gelingt es der Teutonia, die Partie lange offen zu gestalten und die körperliche Präsenz der Gastgeber zu kontern, könnte die Wende in Sichtweite rücken. Andernfalls droht der sechste Tiefschlag in Serie – und das frühe Festsetzen im Tabellenkeller.