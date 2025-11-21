Nach fünf Jahren Pause: SV Allmersbach bittet zum Derby

An der Tabellenspitze liefern sich Allmersbach und Gaildorf ein Fernduell, während Schornbach als erster Verfolger lauert. Im dicht gedrängten Mittelfeld geht es um Balance zwischen Absicherung und Anschluss, unten zählen für Nellmersbach, Urbach und Untermünkheim die nüchternen Punkte.
Der SV Allmersbach empfängt den SV Unterweissach zum Derby! Erster gegen Aufsteiger, 36 zu 21 Punkte markieren die Rollen klar. Allmersbach stellt mit 42:14 Toren eine wuchtige Bilanz, Unterweissach bringt als kompakter Sechster frische Beine und Unbekümmertheit mit.
Der TSV Obersontheim trifft als Zehnter auf die SGM Kreßberg, beide mit ähnlicher Punktzahl im unteren Mittelfeld. Kleinigkeiten im letzten Drittel und die Fehlervermeidung in der Restverteidigung können das tabellarische Ausrufezeichen setzen.
TURA Untermünkheim steht als Schlusslicht unter Zugzwang und bekommt mit dem TSV Schmiden einen robusten Vierten. Die Gäste reisen mit 24 Zählern an und wollen oben andocken, während Untermünkheim defensive Stabilität über die Partie retten muss.
Der TSV Michelfeld 1954 empfängt den TSV Rudersberg zum Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Michelfelds Ausgangslage ist mit neun Zählern prekär, Rudersberg liegt nur knapp davor – Konsequenz in den Zweikämpfen wird das Drehbuch schreiben.
Zwischen dem TSV Nellmersbach und dem SC Urbach kommt es zum direkten Duell zweier punktgleicher Kellerkinder. Wer die Nervosität zuerst ablegt und Standards sauber verteidigt, verschafft sich dringend benötigte Luft.
Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach misst sich als Siebter mit dem formstarken Dritten TSV Schornbach. Die Gäste bringen mit 28 Punkten Aufstiegsambitionen mit, Oppenweiler setzt auf Kompaktheit und Nadelstiche im Umschalten.
Beim TSV Schwaikheim gegen den SV Breuningsweiler treffen zwei Teams aus dem Mittelfeld mit jeweils 16 Punkten aufeinander. Breuningsweiler als Absteiger sucht Stabilität, Schwaikheim den nächsten Schritt Richtung obere Hälfte.
Spitzenreiter-Jäger TSV Gaildorf will gegen Aufsteiger VfL Mainhardt den Druck auf Allmersbach erhöhen. Gaildorfs Offensivkraft mit 50 Saisontoren trifft auf einen kompakten Gegner, der mit 21 Punkten befreit auftreten kann.