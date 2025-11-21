 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Nach fünf Jahren Pause: SV Allmersbach bittet zum Derby

Bezirksliga Rems/Murr/Hall: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

An der Tabellenspitze liefern sich Allmersbach und Gaildorf ein Fernduell, während Schornbach als erster Verfolger lauert. Im dicht gedrängten Mittelfeld geht es um Balance zwischen Absicherung und Anschluss, unten zählen für Nellmersbach, Urbach und Untermünkheim die nüchternen Punkte.

Morgen, 14:30 Uhr
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
SV Unterweissach
SV UnterweissachUnterweissa.
14:30live

Der SV Allmersbach empfängt den SV Unterweissach zum Derby! Erster gegen Aufsteiger, 36 zu 21 Punkte markieren die Rollen klar. Allmersbach stellt mit 42:14 Toren eine wuchtige Bilanz, Unterweissach bringt als kompakter Sechster frische Beine und Unbekümmertheit mit.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Obersontheim
TSV ObersontheimObersontheim
SGM Kreßberg
SGM KreßbergSGM Kreßberg
14:30

Der TSV Obersontheim trifft als Zehnter auf die SGM Kreßberg, beide mit ähnlicher Punktzahl im unteren Mittelfeld. Kleinigkeiten im letzten Drittel und die Fehlervermeidung in der Restverteidigung können das tabellarische Ausrufezeichen setzen.

Morgen, 14:30 Uhr
TURA Untermünkheim
TURA UntermünkheimU`münkheim
TSV Schmiden
TSV SchmidenTSV Schmiden
14:30

TURA Untermünkheim steht als Schlusslicht unter Zugzwang und bekommt mit dem TSV Schmiden einen robusten Vierten. Die Gäste reisen mit 24 Zählern an und wollen oben andocken, während Untermünkheim defensive Stabilität über die Partie retten muss.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Michelfeld 1954
TSV Michelfeld 1954TSV Michelf.
TSV Rudersberg
TSV RudersbergRudersberg
14:30

Der TSV Michelfeld 1954 empfängt den TSV Rudersberg zum Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller. Michelfelds Ausgangslage ist mit neun Zählern prekär, Rudersberg liegt nur knapp davor – Konsequenz in den Zweikämpfen wird das Drehbuch schreiben.

Morgen, 14:45 Uhr
TSV Nellmersbach
TSV NellmersbachNellmersbach
SC Urbach
SC UrbachSC Urbach
14:45

Zwischen dem TSV Nellmersbach und dem SC Urbach kommt es zum direkten Duell zweier punktgleicher Kellerkinder. Wer die Nervosität zuerst ablegt und Standards sauber verteidigt, verschafft sich dringend benötigte Luft.

Morgen, 15:30 Uhr
SG Oppenweiler-Strümpfelbach
SG Oppenweiler-StrümpfelbachOppenweiler
TSV Schornbach
TSV SchornbachSchornbach
15:30

Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach misst sich als Siebter mit dem formstarken Dritten TSV Schornbach. Die Gäste bringen mit 28 Punkten Aufstiegsambitionen mit, Oppenweiler setzt auf Kompaktheit und Nadelstiche im Umschalten.

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Schwaikheim
TSV SchwaikheimSchwaikheim
SV Breuningsweiler
SV BreuningsweilerBreuningsw.
15:30

Beim TSV Schwaikheim gegen den SV Breuningsweiler treffen zwei Teams aus dem Mittelfeld mit jeweils 16 Punkten aufeinander. Breuningsweiler als Absteiger sucht Stabilität, Schwaikheim den nächsten Schritt Richtung obere Hälfte.

Morgen, 16:30 Uhr
TSV Gaildorf
TSV GaildorfTSV Gaildorf
VfL Mainhardt
VfL MainhardtMainhardt
16:30

Spitzenreiter-Jäger TSV Gaildorf will gegen Aufsteiger VfL Mainhardt den Druck auf Allmersbach erhöhen. Gaildorfs Offensivkraft mit 50 Saisontoren trifft auf einen kompakten Gegner, der mit 21 Punkten befreit auftreten kann.

21.11.2025, 07:00 Uhr
Timo BabicAutor