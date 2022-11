Nach fünf Jahren Mertingen ist im Sommer Schluss Trainer Bernhard Schuster wird den Kreisligisten am Saisonende verlassen

Wer in der neuen Saison die Kommandos in der Südstahl-Arena gibt, steht noch nicht fest. Sicher hingegen ist, dass der Vertrag mit dem bisherigen Co-Spielertrainer Sven Rotzer verlängert wurde. „In welcher Konstellation das Trainerteam in der nächsten Saison aussehen wird, entscheiden wir in der Winterpause. Sicher ist, dass Sven Rotzer ein wichtiger Bestandteil davon sein wird“, versichert Sailer.

Schuster ist der erfolgreichste Trainer beim FC Mertingen

Damit endet am Sommeranfang die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichsten Trainer in der Vereinsgeschichte. Der aus Druisheim stammende Schuster spielte schon in der Jugend beim FCM. 2018 kehrte das Eigengewächs vom Kreisligisten SV Münster zurück und schaffte mit seinen Mannen den Aufstieg in die Bezirksliga – erstmals in der Vereinsgeschichte des FC Mertingen. Wo sich der FCM zwei Jahre lang hielt. In der aktuellen Saison 2022/23 lief es bisher enttäuschend für den Bezirksliga-Absteiger. Mertingen belegt in der Kreisliga Nord derzeit den elften Tabellenplatz mit 17 Punkten und hat nur vier Punkte Vorsprung auf einem Abstiegsplatz.