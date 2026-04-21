Nach fünf Jahren ist Schluss: Petershausen-Coach auf Abschiedstour

Kuschel-Quartett: Benedikt Rabl (vorn) lässt sich nach seinem Kopfballtor zum 1:0 feiern. – Foto: Ohl

Der SV Günding siegt knapp mit 3:2 gegen Petershausen. Beide Trainer stehen vor dem Abschied und suchen neue Herausforderungen.

„Glückwunsch an Günding“, sagte Dominik Langenegger. Der Petershausener Trainer ist auf Abschiedstour. „Bereits vor der Saison habe ich intern Bescheid gegeben, dass es mein letztes Jahr sein wird. Nach fünf Jahren als Coach brauchen die Jungs eine neue Ansprache, wir sind ja schon ewig so zusammen, viele der Jungs habe ich bereits in der Jugend trainiert.“ Jetzt wolle er mehr Zeit haben „für meine Familie, meine wundervolle Frau und die drei tollen Kinder“, so Langenegger.

Der SV Günding hat die Tabellenführung in der Fußball-Kreisklasse München 1 mit einem knappen 3:2-Heimsieg gegen den SV Petershausen verteidigt, er baute den Vorsprung auf acht Punkte aus, weil Indersdorf im Gemeindederby gegen Niederroth unentschieden spielte.

Mit der aktuellen Saison ist man in Petershausen absolut zufrieden. Langenegger: „Wir haben uns in der Liga etabliert, wir haben keinen Kontakt zur Abstiegsregion und schon einige Favoriten geärgert.“ Das wollten die SVP-Spieler auch in Günding tun: den Favoriten ärgern.

Mit Alexander „Sascha“ Beiz und András Németh vom TSV Jetzendorf stehen die Nachfolger bereits fest. Langenergger wird weiterhin für den DFB sowie den BFV als Referent in der Trainerausbildung arbeiten.

Mehr Probleme als erwartet hatten Jonas Schwarz (rechts) und der SV Günding mit den Gästen aus Petershausen (im Bild Marvin Heuer). – Foto: Ohl

Der Tabellenführer machte erwartungsgemäß das Spiel und ließ den Ball gut laufen. Petershausen wollte über Konter gefährlich werden. In der 15. Minute vergab Florian Ziller bei einem solchen Konter eine tausendprozentige Chance, als er den Ball nach einer Maßflanke aus zwei Metern über das leere Gündinger Tor köpfte. Der SVG hatte dagegen zunächst wenig Torchancen. Benedikt Rabl besorgte dann aber in der 28. Minute die Führung, als er nach einem Freistoß von Christian Roth zum 1:1 einköpfte.

Langenegger übergibt ein gefestigtes Team

In der zweiten Halbzeit war Spannung Trumpf, obwohl Günding nach dem 2:0 durch Keanu Pitthan (55.) schon wie der sichere Sieger aussah. Doch das SVP-Team, das Langenegger prächtig entwickelt hat in den vergangenen Jahren, kam in der 63. Minute durch Andreas Leyerer auf ein Tor heran. Leyerer hatte mit einem Heber über den Torwart Gündings Alex Kilmarx Erfolg.

In der 78. Minute glich Marco Hochmuth nach einer Ecke von Louis Roßmann per Kopf sogar aus. Den Sieg für den Spitzenreiter besorgte dann Jonas Schwarz in der 82. Minute.

„Über weite Strecken waren wir weder körperlich noch fußballerisch wirklich auf dem Platz“, ärgerte sich SVG-Trainer Stephan Liebl – trotz der drei Punkte.

Ziel der Gündinger ist der direkte Aufstieg in die Kreisliga. „Es ist möglich, dass uns nach der Saison ein oder zwei Spieler verlassen werden“, sagte Abteilungsleiter Peter Holzmann. Sicher ist, dass Marvin Heuer als spielender Co-Trainer und Eric Biering die Schuhe an den Nagel hängen werden. „Was Neuzugänge betrifft, sind wir noch in Gesprächen“, so Holzmann, der die Gelegenheit nutzen wollte, um Liebl und dem Trainerteam für die „tolle Arbeit mit der Mannschaft" zu danken. Wie berichtet, hatte Liebl seine Entscheidung den Vereinsverantwortlichen schon im vergangenen Winter mitgeteilt. Wie er gestern bestätigte, ist er für Angebote offen.