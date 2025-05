Tobias Huber war über Jahre der Taktgeber im Spiel des SSV Eggenfelden – Foto: Alfred Brumbauer

Nach fünf Jahren: Eggenfeldens Denker und Lenker geht von Bord Tobias Huber bestreitet am Samstag seine letzte Partie im Trikot des Landesligisten Verlinkte Inhalte Landesliga Mitte Eggenfelden Tobias Huber

Tobias Huber war in den letzten Jahren eines der Gesichter des SSV Eggenfelden. Zunächst als Co-Spielertrainer und seit 2022 als spielender Chefanweiser prägte der technisch beschlagenen Mittelfeldmann das Spiel des "V" und hat maßgeblichen Anteil daran, dass sich die Rottaler mittlerweile in der Landesliga etabliert haben. Am Samstag geht die Ära Huber mit dem Gastspiel bei der SpVgg GW Deggendorf zu Ende. Grund genug, um uns mit dem Vollblutfußballer über seine Zeit beim SSV zu unterhalten.

Tobi, nach fünf Jahren, davon drei als hauptverantwortlicher Spielertrainer, bestreitet du am Samstag dein letztes Match für den SSV Eggenfelden. Beim letzten Heimspiel am vergangene Freitag wurdest du bereits offiziell verabschiedet. Wie groß ist die Wehmut gewesen?

Tobias Huber(33): In erster Linie habe ich versucht, das letzte Heimspiel einfach zu genießen. Ich habe auf dem top Rasen und der tollen Anlage an der Birkenallee immer wahnsinnig gern gespielt und wollte hier weniger Raum für Wehmut, sondern mehr Platz für die Freude über das gemeinsam Erreichte und die tolle Zeit beim SSV lassen. Daher blicke ich mit sehr viel positivem Gefühl, aber natürlich auch mit etwas Wehmut auf die sensationelle Zeit in Eggenfelden zurück.





In deiner Zeit als Chefanweiser hast du Höhen und Tiefen mitgemacht. Die Relegation in der Vorsaison war sicherlich in jeglicher Sicht sehr speziell. Hattest du zwischenzeitlich Bedenken, dass es für dein Team zurück in die Bezirksliga geht?

Natürlich hat man immer im Hinterkopf, dass es so kommen könnte, wenn man jedes Jahr gegen den Abstieg spielt. Diese Saison war es das erste Mal so, dass wir in der Liga souveräner agierten und dieses Gefühl erst gar nicht aufkommen haben lassen. Die Jahre zuvor war die Möglichkeit des Abstiegs zwar immer da, aber ich habe stets an die Stärke der Mannschaft geglaubt und war davon überzeugt, dass wir es positiv gestalten. In der letzten Saison war das Thema mit der Relegation dann natürlich am präsentesten, aber wenn man zurückdenkt, wie entschlossen und selbstbewusst wir diese Spiele angegangen sind, dann zeigt das nicht nur die Klasse, sondern auch den Charakter meiner Mannschaft. Und so hält man eben auch mehrmals hintereinander verdient die Klasse.









Vor dieser Saison wurdet ihr in die Landesliga Mitte umgruppiert und steht dort vor dem Abschlussspieltag auf einen soliden neunten Tabellenplatz. Wie zufrieden bist du mit dem Verlauf der Spielzeit 2024/2025?

Im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, da wir unser Hauptziel, den Klassenerhalt frühzeitig erreicht haben. Dennoch muss man es etwas differenzierter sehen. Wir haben eine wahnsinnig gute Heimsaison gespielt, auswärts haben wir aber viel zu viele Punkte, teilweise auch sehr unnötig, liegen lassen. Von der Kaderstärke und aufgrund unserer Spielweise, könnten wir mit Sicherheit auch noch ein paar Plätze weiter oben stehen. In den Winter rein hat sich zudem bemerkbar gemacht, dass wir durch die Relegation einfach kaum Pause hatten. Da ist uns etwas die Luft ausgegangen und wir haben sicher auch ein paar Punkte liegen gelassen. Aber unterm Strich können wir schon sehr zufrieden sein, wie wir die Premierensaison in der Landesliga Mitte nach einer Relegation bestritten haben.









Am vergangenen Freitag wurde der Spielercoach bereits offiziell verabschiedet – Foto: Thomas Martner







Es ist immer wieder ein gern diskutiertes Thema, wo die Unterschiede zwischen der Landesliga Südost und Mitte liegen. Mal eine ganz andere Frage: In welcher dieser beiden Staffel hat es dir mehr Spaß gemacht?

In welcher Staffel es mehr Spaß macht, kann man pauschal nicht sagen. Beide Ligen haben ihren Reiz und sind sehr anspruchsvoll. In der Südost erinnere ich mich gerne an Freitagabendspiele in dem sensationellen Stadion in Traunstein oder auch in Schwaig, wo es richtig abging. Aber natürlich auch an die Duelle gegen qualitativ unglaublich gute und top ausgebildete Einzelspieler. Die Dichte an Top-Spielern ist in der Südost schon enorm. Dafür agieren die Teams in der Mitte deutlich körperlicher, geschlossener und auch entschlossener und können so ihre Stärken entfalten. Aufgeben gibt es hier nicht, was eine andere Art von Qualität ist. Großen Spaß hat es aber in beiden Ligen gemacht und ich bin froh, dass wir beides erleben durften.