Alexander Hofner ist nur noch bis Saisonende Co-Trainer der Landesligatruppe des FC Dingolfing – Foto: Paul Hofer

Nach fünf Jahren: Dingolfings "Co" Hofner geht von Bord Der Assistenzcoach des Landesligisten hört am Saisonende auf +++ Tormanntrainer Schommer macht weiter

Der FC Dingolfing treibt seine Planungen für die kommende Saison voran. Während Cheftrainer Thomas Seidl bereits frühzeitig verlängert hat, steht nun fest, dass Co-Trainer Alexander Hofner seine Tätigkeit zum Saisonende beenden wird. Gleichzeitig kann der Verein in anderen Bereichen Kontinuität vermelden – sowohl auf dem Posten des Torwartrainers als auch in der Kaderstruktur.

Nach fünf Jahren als Co-Trainer der ersten Mannschaft zieht Alex Hofner im Sommer bewusst einen Schlussstrich. In dieser Zeit hat er die Entwicklung der Mannschaft entscheidend mitgeprägt: zunächst zwei Jahre an der Seite von Florian Baumgartl, anschließend drei Jahre gemeinsam mit Tom Seidl. Dabei füllte Hofner seine Rolle stets mit großem Fachwissen, Zuverlässigkeit und großer Loyalität aus. Sportchef Manuel Wimmer hätte den gemeinsamen Weg gerne fortgesetzt, zeigt jedoch großen Respekt vor der Entscheidung: "Wir hätten uns sehr gewünscht, wenn Alex ein weiteres Jahr im Team dabei geblieben wäre. Er füllt die Rolle überragend gut aus und wertet die gesamte Struktur rund um die Truppe definitiv auf.“ Gleichzeitig zeigt Wimmer Verständnis für die Entscheidung: "Seinen Cut nach fünf Jahren halte ich für legitim und nachvollziehbar.“



Hofner selbst findet ehrliche Worte für seinen Entschluss: "Nach fünf Jahren habe ich einfach gespürt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, Platz für einen neuen Impuls zu schaffen. Es war eine schöne Zeit, ich habe viele Erfahrungen gesammelt und immer gern mit der Mannschaft sowie mit den beiden Cheftrainern Flo Baumgartl und Tom Seidl zusammengearbeitet.“





Hofner war in seiner Jugendzeit absoluter Topspieler im FCD-Nachwuchs. Auch bei den Senioren nahm der technisch beschlagene Linksfuß schnell eine wichtige Rolle ein. Jedoch wurde er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, was ihn letztendlich zum frühen Ende seiner Laufbahn bewegte. Parallel sammelte er bereits in jungen Jahren Erfahrungen als Nachwuchstrainer und leistete gerade in schwierigeren Phasen einen wichtigen Beitrag dazu, den Nachwuchsbereich wieder zu stabilisieren. "Alex prägt die Werte und die jüngste Entwicklung des Vereins wie nur wenige, denkt immer im Sinne des Vereins und ist durch und durch ein FCD´ler. Deshalb hoffen wir, dass er dem Verein künftig in anderer Form erhalten bleibt“, meint Wimmer.







Benjamin Schommer (li.) ist seit Jahren eine Konstante bei den BMW-Städtern – Foto: Paul Hofer