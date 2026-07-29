Nach fünf Jahren beim 1. FC Magdeburg: Routinier geht nach Dortmund

– Foto: Borussia Dortmund

Im Sommer 2021 hatte sich Connor Krempicki dem damaligen Drittligisten 1. FC Magdeburg angeschlossen. Gleich in seiner ersten Saison feierte der Mittelfeldspieler mit den Elbestädtern den Aufstieg in die 2. Bundesliga. 69 Mal lief Krempicki für die Blau-Weißen seitdem im deutschen Unterhaus auf. Künftig wird der Routinier allerdings Schwarz-Gelb tragen.

Am Mittwoch wurde der Mittelfeldmann bei Borussia Dortmund vorgestellt. Der 31-Jährige unterschrieb bei den Borussen einen Vertrag bis 2028 und soll mit seiner Routine künftig als Führungsspieler vorangehen in der Zweitvertretung der Dortmunder. Diese hatte die vergangene Spielzeit auf dem fünften Tabellenplatz in der Regionalliga West beendet. Zum Spielerprofil:

"Connor bringt genau das mit, was eine junge Mannschaft im Mittelfeld braucht: Klarheit, Struktur und die Ruhe eines Spielers, der weiß, was es bedeutet, auf diesem Niveau regelmäßig zu spielen", erklärte Ingo Preuß, der Sportliche Leiter der U23, in der Vorstellung des Neuzugangs auf den Vereinskanälen. "Er wird unseren Jungs helfen, sich weiterzuentwickeln – nicht nur auf dem Platz, sondern auch mental“, ergänzte Preuß.

Nur sechs Einsätze in der vergangenen Zweitliga-Saison

Beim 1. FC Magdeburg spielte Krempicki in der abgelaufenen Spielzeit keine große Rolle mehr im Zweitliga-Kader. Nur sechsmal kam der Mittelfeldspieler in der 2. Bundesliga zum Einsatz - jedes Mal als Einwechselspieler von der Bank. Letztmalig am letzten Spieltag bei der 0:1-Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern.