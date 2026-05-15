Nach Führungswechsel an der Spitze: Zieht Emsdetten jetzt davon?

Stehen kurz vor dem direkten Durchmarsch in die Westfalenliga: Omar Guetat (r.) und Emsdetten 05 – Foto: Hardy Krebs

Am vergangenen Spieltag ist es passiert: Der Tabellenführer vom Lüner SV gab das Zepter nach fast 20 Spieltagen an der Spitze ab. Vier Punkte aus den letzten fünf Spielen waren eine schlichtweg zu geringe Ausbeute und so bot sich ausgerechnet dem Aufsteiger aus Emsdetten die Chance, sich auf den begehrten Aufstiegsplatz zu setzen. Und die nutzten die Nullfünfer auch: Jonas Schomaker erlöste seine Mannschaft in der siebten Minute der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:1-Heimsieg gegen den ASK Ahlen.

Fällt Lünen auf der Couch bis auf Rang vier zurück?

Das spielfreie Wochenende, das den Lüner SV nun erwartet, kommt damit zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Dem Westfalenliga-Absteiger wird so die Chance genommen, nach dem Rückschlag das Momentum mit einem Sieg wieder auf die eigene Seite zu ziehen. Stattdessen könnte es am Sonntag noch viel dicker für die Mannschaft von Chefcoach Giovanni Schiattarella kommen. Denn während man selbst zum pausieren verdammt ist, haben sowohl der SC Altenrheine als auch der SV Burgsteinfurt die Möglichkeit, mit einem Sieg an den enthronten Lünern vorbeizuziehen. Außerdem könnte Emsdetten 05 mit einem Sieg gegen Rot-Weiß Deuten auf fünf Punkte davonziehen.

Borussia Münster am Rande des Abstiegs

Während der neue Tabellenführer Emsdetten 05 im Kampf um den Aufstieg einen entscheidenden Schritt gehen kann, droht Borussia Münster am anderen Ende der Tabelle am Sonntag endgültige Gewissheit. Sollte es im Duell gegen den Werner SC keine Punkte für die Borussen geben, ist die Rückkehr in die Bezirksliga nicht mehr abzuwenden. Realistisch gesehen, kann die Borussia selbst mit einem Remis sicher mit Bezirksligafußball in der kommenden Saison rechnen. Zu groß ist die Lücke zwischen den Torverhältnissen von Münster und der dreizehntplatzierten Ibbenbürener Spielvereinigung.